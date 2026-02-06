Un passage télé gênant de Lionel Messi à 18 ans refait surface

Il n’y a pas que des belles choses dans la boîte à archives. Retour en 2005. Jacques Chirac est encore président de la République, Kylian Mbappé n’a même pas 7 ans, et Lionel Messi commence à faire ses premiers pas à Barcelone. Pour fêter ça, le prodige à peine majeur est invité sur le plateau de No hay 2 sin 3, une émission humoristique alors très populaire en Argentine.

<iframe loading="lazy" title="#Messi en el programa No hay 2 sin 3" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/pEBXZp1UCBk?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Sauf que la séquence n’a rien de très marrant. Les animateurs du programme s’en prennent aux parties intimes du jeune attaquant, dans une sorte de harcèlement en bande organisée. Prise dans ce traquenard en prime time, la Pulga semble ne pas bien comprendre ce qui lui arrive.

Malaise TV

Un paroxysme de gêne qui annonce quelque peu la couleur des interventions médiatiques suivantes du numéro 10 argentin. Comme cette fois, quelques mois avant la Coupe du monde 2022, où un journaliste fond en larmes en pleine interview, trop ému de rencontrer son idole en chair et en os. Messi, lui, semble surtout vouloir rentrer sous terre.

Décidément, Messi est peut-être un peu bizarre, mais les journalistes argentins bien plus.

