S’abonner au mag
  • International
  • Argentine

Un passage télé gênant de Lionel Messi à 18 ans refait surface

CMF
Un passage télé gênant de Lionel Messi à 18 ans refait surface

Il n’y a pas que des belles choses dans la boîte à archives. Retour en 2005. Jacques Chirac est encore président de la République, Kylian Mbappé n’a même pas 7 ans, et Lionel Messi commence à faire ses premiers pas à Barcelone. Pour fêter ça, le prodige à peine majeur est invité sur le plateau de No hay 2 sin 3, une émission humoristique alors très populaire en Argentine.

<iframe loading="lazy" title="#Messi en el programa No hay 2 sin 3" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/pEBXZp1UCBk?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Sauf que la séquence n’a rien de très marrant. Les animateurs du programme s’en prennent aux parties intimes du jeune attaquant, dans une sorte de harcèlement en bande organisée. Prise dans ce traquenard en prime time, la Pulga semble ne pas bien comprendre ce qui lui arrive.

Malaise TV

Un paroxysme de gêne qui annonce quelque peu la couleur des interventions médiatiques suivantes du numéro 10 argentin. Comme cette fois, quelques mois avant la Coupe du monde 2022, où un journaliste fond en larmes en pleine interview, trop ému de rencontrer son idole en chair et en os. Messi, lui, semble surtout vouloir rentrer sous terre.

Décidément, Messi est peut-être un peu bizarre, mais les journalistes argentins bien plus.

Honorat : « Finalement, les Brestois et les Allemands ont des valeurs similaires »

CMF

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La Coupe de France vous intéresse-t-elle toujours ?

Oui
Non
Fin Dans 22h
70
47

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!