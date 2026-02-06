Quel capitaine pour le FC Metz ?

Gauthier Hein

« Metz, c’est un club à part pour moi, donc automatiquement, je me suis mis une petite pression, celle de bien faire, mais ça a vite bien tourné, explique le Thionvillois dans dans le magazine So Foot. Plein de joueurs rêveraient de revenir dans leur club, jouer avec l’un de leurs meilleurs amis, devant leurs proches… Je vois ça comme une chance. » Ne faites pas semblant de ne pas comprendre : il n’y a pas de joueur mieux placé que Gauthier Hein pour être le capitaine du FC Metz.