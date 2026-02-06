- Ligue 1
- J21
- Metz-Lille
Quel capitaine pour le FC Metz ?
Ce mercredi, le nouveau coach du FC Metz, Benoît Tavenot, a annoncé que le brassard de capitaine serait retiré à son leader technique et enfant de la région, Gauthier Hein. Ce qui est moins une sanction qu’une tentative de le libérer. Pourtant, il faudra bien trouver un biceps assez solide pour mener les Grenats dans leur mission maintien. Onze candidats se dégagent.
Benjamin Stambouli
Toujours se méfier de ses fidèles lieutenants. Meilleur pote de Hein dans le vestiaire, le doyen des Grenats (35 ans) était présent en conférence de presse le jour de la destitution de Gotcho. Un indice sur l’identité du futur capitaine messin ? Le numéro Deux à la place du Hein ? Si cela se confirme, le droit d’aînesse a de beaux jours devant lui.
Habib Diallo
Tout frais champion d’Afrique, neuvième meilleur buteur de l’histoire du club avec 52 pions, produit phare de l’académie Génération Foot et joueur le mieux valorisé sur Transfermarkt, le Sénégalais a tout du franchise player. Problème : vu comme ses partenaires ont déjà un mal de chien à le trouver en match, ça ne va pas être simple de lui transmettre le brassard.
Bouna Sarr
Après des semaines à s’entraîner dans les courants d’airs de Frescaty, Bouna Sarr a fini par convaincre la direction que la lanterne rouge pouvait avoir besoin d’un joueur qui connaît la maison, mais qui a aussi joué onze matchs de Ligue des champions avec le Bayern et une finale de Ligue Europa avec l’OM. Sans oublier qu’on tient là un pionnier parmi les ailiers devenus latéraux. Ça ressemble à une évidence ?
Grayou
Que demande-t-on à un capitaine ? Être exemplaire, emblématique, charismatique, performant et de mouiller le maillot. En tant que mascotte, Grayou coche toutes les cases, sauf que ce n’est pas le maillot qui est mouillé mais l’intérieur du costume… Ne serait-il finalement pas trop lourd à porter ?
Miralem Pjanić
Puisque la tendance au FC Metz est à rapatrier les anciennes idoles locales, pourquoi ne pas tenter de sortir Miré de sa retraite ? Quelques transversales magistrales valent bien un bout de tissu.
Sylvain Kastendeuch
524 matchs en grenat, record all time. Un homme dévoué au club, engagé sur le terrain comme dans sa deuxième vie de syndicaliste, qui mérite de soigner sa sortie : parce que la dernière, il ne s’en souvient plus.
Yannick Schweitzer dit Yanns
Avec son Clic clic pan pan pan à fond dans les enceintes, le FC Metz pourrait avoir un petit truc en plus. Mais l’artiste local, s’il a été un des sponsors maillot du club, ne pourra pas cacher bien longtemps son passage par le centre de formation de l’ASNL. « J’sais que l’passé, c’est l’passé / Mais entre nous, j’peux pas dire ce qu’il s’est passé. »
Sarah Bouktit
Pour voir un Metz qui gagne, direction les Arènes pour voir les Dragonnes. L’actuelle capitaine Sarah Bouktit a remporté les trois derniers championnats de France de handball, est titulaire en équipe de France et est même championne du monde. Et puis pour le flocage, pas de soucis : sa sœur Assia joue avec la section féminine du Football Club.
Benoît Potdevin
Dans une saison sans saveur, mettre un chef étoilé aux fourneaux n’est pas une mauvaise idée. Ça tombe bien, celui-ci a repris avec sa femme Anaïs le restaurant des 3 Capitaines à Malroy, au nord-est de Metz. Sans compter qu’il peut facilement se mettre les arbitres dans la poche…
Guram Kashia
Giorgi Tsitaishvili, Giorgi Abuashvili, Giorgi Kvilitaia… Le mot « Giorgi » a été prononcé trois fois, mais Georges Mikautadze n’est pas réapparu sur les bords de la Moselle. Maintenant que tous ces Géorgiens sont là, autant pousser la logique jusqu’au bout et convoquer le capitaine de la sélection nationale, non ?
Gauthier Hein
« Metz, c’est un club à part pour moi, donc automatiquement, je me suis mis une petite pression, celle de bien faire, mais ça a vite bien tourné, explique le Thionvillois dans dans le magazine So Foot. Plein de joueurs rêveraient de revenir dans leur club, jouer avec l’un de leurs meilleurs amis, devant leurs proches… Je vois ça comme une chance. » Ne faites pas semblant de ne pas comprendre : il n’y a pas de joueur mieux placé que Gauthier Hein pour être le capitaine du FC Metz.
Par Mathieu Rollinger