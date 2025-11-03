Une vieille gloire se prépare pour son grand retour au FC Metz

Les Grenats misent sur leur centre de formation.

À partir de ce mardi, le FC Metz va voir débarquer un nouveau joueur à l’entraînement. Selon L’Équipe, Bouna Sarr va en effet participer à la séance de 15 heures avec les Grenats. Présent depuis quelques jours à Metz, l’ancien joueur de l’OM et du Bayern, libre de tout contrat depuis 18 mois, va faire son grand retour, avec un espoir de signer un contrat avec son club formateur.

Après Habib Diallo, Boubacar Traoré et Gauthier Hein, le FC Metz semble vouloir s’appuyer sur la vieille garde formée au club pour se maintenir en Ligue 1.

Une bonne dynamique à conserver

Victorieux à Nantes ce week-end (2-0), les hommes de Stéphane Le Mignan restent sur deux succès d’affilée après leur victoire face à Lens. C’est la seule équipe de Ligue 1 à avoir gagné ses deux derniers matchs, après un début de saison cauchemardesque et 2 points en 9 journées.

L’arrivée de Bouna Sarr servirait notamment à pallier les absences de certains pendant la CAN cet hiver, dont celle de Cheick Tidiane Sabaly, qui devrait être de la partie avec le Sénégal.

Il ne manque plus que Sadio Mané et Kalidou Koulibaly (et 75 autres joueurs du centre de formation) pour se maintenir.

