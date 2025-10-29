Metz revit, Lens et Lille font la grimace

Mieux vaut tard que jamais.

Le FC Metz a décroché sa première victoire de la saison mercredi, au moment où l’on s’y attendait peut-être le moins. Les Grenats ont en effet fait tomber Lens (2-0), deuxième au coup d’envoi et tombeur de l’OM samedi dernier. Le héros lorrain se nomme Gauthier Hein, auteur de deux buts en quatre minutes dans le money time (87e, 90e+1)… avant de rentrer aux vestiaires pour avoir enlevé son maillot et pris un deuxième jaune. Metz, qui venait d’encaisser 13 buts en 3 matchs, reprend espoir avec maintenant quatre points de retard sur le barragiste.

Les clubs nordistes tirent la tronche, puisque Lille s’est incliné à Nice dans le même temps (2-0), avec deux belles boulettes du gardien remplaçant Arnaud Bodart. Plus bas, Le Havre enchaîne un deuxième succès et se donne un bon bol d’air. Les Normands ont pris le meilleur sur Brest, un concurrent direct (1-0), et repoussent le barragiste à trois points. Les Pirates, eux, sont au bord de la zone rouge, alors que se profilent la réception de Lyon et un déplacement à Marseille.

Combien de temps avant que le peuple demande la tête du Roy ?

Nice 2-0 Lille

Buts : Diop (29e S.P.), Jansson (87e)

Metz 2-0 Lens

Buts : Hein (87e S.P., 90e+1)

Exclusion : Hein (90e+2)

Le Havre 1-0 Brest

But : Sangante (73e)

