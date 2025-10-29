S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J10

Metz revit, Lens et Lille font la grimace

QB
Metz revit, Lens et Lille font la grimace

Mieux vaut tard que jamais.

Le FC Metz a décroché sa première victoire de la saison mercredi, au moment où l’on s’y attendait peut-être le moins. Les Grenats ont en effet fait tomber Lens (2-0), deuxième au coup d’envoi et tombeur de l’OM samedi dernier. Le héros lorrain se nomme Gauthier Hein, auteur de deux buts en quatre minutes dans le money time (87e, 90e+1)… avant de rentrer aux vestiaires pour avoir enlevé son maillot et pris un deuxième jaune. Metz, qui venait d’encaisser 13 buts en 3 matchs, reprend espoir avec maintenant quatre points de retard sur le barragiste.

Les clubs nordistes tirent la tronche, puisque Lille s’est incliné à Nice dans le même temps (2-0), avec deux belles boulettes du gardien remplaçant Arnaud Bodart. Plus bas, Le Havre enchaîne un deuxième succès et se donne un bon bol d’air. Les Normands ont pris le meilleur sur Brest, un concurrent direct (1-0), et repoussent le barragiste à trois points. Les Pirates, eux, sont au bord de la zone rouge, alors que se profilent la réception de Lyon et un déplacement à Marseille.

Combien de temps avant que le peuple demande la tête du Roy ?

Nice 2-0 Lille

Buts : Diop (29e S.P.), Jansson (87e)

Metz 2-0 Lens

Buts : Hein (87e S.P., 90e+1)

Exclusion : Hein (90e+2)

Le Havre 1-0 Brest

But : Sangante (73e)

Revivez la première partie du multiplex de Ligue 1

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!