  Ligue 1
  J9
  Lens-Marseille (2-1)

Florian Thauvin ne voulait pas tirer le penalty contre l'OM

SO
Florian Thauvin ne voulait pas tirer le penalty contre l'OM

L’émotion a pris le dessus.

Il n’y a qu’à voir l’émotion de Florian Thauvin à la fin du match entre Lens et Marseille (2-1) pour comprendre que cette rencontre n’a pas été évidente pour le champion du monde 2018 qui a passé 8 saisons à l’OM. Une difficulté qu’il a confirmé au micro de Téléfoot après la rencontre : « C’était vraiment dur de débuter ce match. Marseille c’est mon club de cœur, j’y ai passé la moitié de ma carrière. En jouant face à eux, je n’avais pas le cul entre deux chaises, mais pas loin. Il fallait que je représente le Racing Club de Lens, un club auquel je suis en train d’énormément m’attacher, un club qui ressemble beaucoup à l’OM. Mais au niveau psychologique, ce n’était pas facile pour moi.  »

« Je n’avais pas envie de tirer »

Et si cela n’a pas empêché Florian Thauvin de réaliser une bonne performance, Flotov s’est surtout montré décisif en laissant Odsonne Édouard frapper le penalty alors qu’il est sur le principe le tireur désigné. Un cadeau qui n’en était visiblement pas vraiment un puisque Thauvin préférait éviter de tirer : « D’abord il y a le fait qu’Odsonne me l’a demandé. C’est important que mes coéquipiers autour de moi se sentent bien, soient en confiance. Et il y a le fait que ce soit face à l’OM aussi. Je n’avais pas forcément envie de le tirer ». 

Il y avait moins d’émotion lorsqu’il a marqué face à Lille en septembre dernier alors qu’il a quand même disputé un mois au LOSC à l’été 2013.

Roberto De Zerbi : « Mme Frappart est pour moi la meilleure arbitre de Ligue 1 »

SO

21
  Ligue 1
  J9
  Lens-Marseille
21
21
