Lens renverse l'OM et grimpe à la deuxième place

Dans une partie d'une haute intensité et très plaisant à suivre, Lens a pris le meilleur sur Marseille ce samedi soir (2-1). Avec ses deux défaites en quatre jours, l'OM redescend de son petit nuage et doit se contenter d'une troisième place, alors que son adversaire du soir devient dauphin du PSG.

Lens 2-1 Marseille

Buts : Édouard (23e, SP) et Pavard CSC (52e) pour Lens // Greenwood (17e) pour Marseille

Quatre jours après avoir redécouvert le goût amer de la défaite face au Sporting, l’Olympique de Marseille a enchaîné un deuxième revers de suite dans un Thauvinico ce samedi soir à Bollaert contre Lens (2-1). Rapidement menés, les Sang et Or ont pu compter sur un match catastrophique de Benjamin Pavard, qui leur a quasiment offert deux pions sur un plateau. Au moment de passer à l’heure d’hiver, voilà les Lensois dauphins du Paris Saint-Germain en haut du classement, avec un OM qui complète le podium.

Comme à Lisbonne

Avec deux équipes joueuses, le risque de se taper une purge n’était pas très élevé. Et on a rapidement été servi niveau spectacle, avec des Marseillais qui ont tout de suite mis une énorme intensité dans les duels. Dominateurs d’entrée, les Phocéens n’ont pas tout réussi pour autant, à l’image de Robinio Vaz, toujours généreux dans l’effort fourni, mais coupable d’un paquet d’erreurs techniques. Il a alors fallu que celui qui ne déçoit que très rarement cette saison, Mason Greenwood, sorte de sa boîte : au bout d’un mouvement collectif venu de la droite porté par Timothy Weah, l’Anglais surgit aux abords de la surface adverse et envoie une sublime frappe en première intention qui laisse Robin Risser sans réponse (0-1, 17e). Marseille devant, mais Marseille encore rattrapé, comme plus tôt dans la semaine au Portugal. Cette fois, Emerson Palmieri n’y est pour rien, c’est le pied de Benjamin Pavard qui coûte un penalty à son équipe en touchant celui d’Odsonne Édouard, qui s’est ensuite fait justice lui-même d’une panenka brillamment réalisée (1-1, 23e). Un partout, balle au centre, et plus grand-chose à se mettre sous la dent jusqu’à la pause, si ce n’est une tentative lointaine de Florian Thauvin, qui est peu à peu monté en puissance tout au long de la première période.

Pas le soir de Pavard

Pas le temps de souffler dès la reprise : quelques secondes après la sortie de Vaz pour l’entrée de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM se fait à nouveau surprendre sur un corner botté par Adrien Thomasson et dévié dans son propre but par… Pavard, décidément pas dans un grand soir (2-1, 52e). Voilà sans doute le premier match sans pour l’international français depuis son arrivée sur la Canebière, au point d’être sorti moins de dix minutes plus tard au profit de Bilal Nadir. Entre temps, les gars de Roberto De Zerbi ont bien failli revenir à la marque sur un coup de canon d’Aubameyang, claqué en corner par Risser (54e). D’un but à l’autre, Thauvin n’était pas loin non plus de participer à la fête d’un coup de tête à bout portant sauvé in extremis sur sa ligne par Gerónimo Rulli (62e), encore excellent ce soir malgré la défaite de son équipe. Car Marseille ne reviendra jamais dans la partie, malgré un paquet de situations jusqu’au bout, comme cette dernière volée de Pierre-Emile Højbjerg qui fuit la cage lensoise (90e+5). Pierre Sage peut avoir le sourire : son équipe est deuxième et double même Marseille au classement.

Lens (3-4-3) : Risser – Gradit, Baidoo, Sarr – Aguilar (Abdulhamid, 85e), Sangaré, Thomasson, Udol – Thauvin (Sima, 81e), Édouard (Fofana, 81e), Saïd (Guilavogui, 69e). Entraîneur : Pierre Sage.

Marseille (5-2-3) : Rulli – Weah (Balerdi, 52e), Murillo (Gomes, 74e), Pavard (Nadir, 61e), Aguerd, Emerson – O’Riley (Højbjerg, 74e), Vermeeren – Greenwood, Vaz (Aubameyang, 52e), Paixão. Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Les tops et les flops de Lens-Marseille