Quand tu prends un doublé par Martín Satriano, c’est de ta faute.

Après sa grosse défaite contre Lyon, Nantes est 16e de Ligue 1, n’a pas gagné depuis le 24 octobre à Paris, n’a pas marqué lors de la moitié de ses matchs cette saison, réalise son pire début de saison comptable depuis 2006. Et ce dimanche, à Lyon, Nantes a en plus pris son premier carton rouge de la saison. Juste avant la mi-temps, Junior Mwanga a été rattrapé par la patrouille après un pied haut sur Hans Hateboer. Et, sans surprise, Waldemar Kita n’a pas apprécié.

« On aimerait comprendre les arbitres, mais je crois qu’on ne les comprendra jamais »

Interrogé conjointement par Ouest France et Presse Océan, il pense qu’il « n’y a jamais carton rouge », que « l’arbitre a manqué de personnalité », et le compare à un marsupial de la famille des macropodidés typique du continent australien : « Il fait la navette, le kangourou, une fois oui une fois non ! Je suis désolé, je ne suis pas le seul à avoir des remarques contre l’arbitrage, mais on ne comprend pas. On a vu une action hier (samedi) entre Paris et Monaco et il n’y a eu qu’un jaune alors qu’un joueur aurait pu avoir une jambe cassée. Mais la Var n’a pas appelé l’arbitre. Sur l’action de ce soir, il n’y a jamais carton rouge, il [l’arbitre] déséquilibre le match ! On aimerait comprendre les arbitres, mais je crois qu’on ne les comprendra jamais. On a juste à payer et ne rien dire. Les gens de Lyon sont d’accord avec moi, ils ont souvent eu des problèmes avec les arbitres. Ceux de Lille ont déjà crié au scandale aussi. Il va falloir remettre des choses à zéro ! »

Kita n’a pas la langue dans sa poche.

L’OL souffle sur Nantes et ses bougies