S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J14
  • Lyon-Nantes (3-0)

« Il fait la navette, le kangourou, une fois oui une fois non » : Kita pas content

UL
«<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>Il fait la navette, le kangourou, une fois oui une fois non<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>» : Kita pas content

Quand tu prends un doublé par Martín Satriano, c’est de ta faute.

Après sa grosse défaite contre Lyon, Nantes est 16e de Ligue 1, n’a pas gagné depuis le 24 octobre à Paris, n’a pas marqué lors de la moitié de ses matchs cette saison, réalise son pire début de saison comptable depuis 2006. Et ce dimanche, à Lyon, Nantes a en plus pris son premier carton rouge de la saison. Juste avant la mi-temps, Junior Mwanga a été rattrapé par la patrouille après un pied haut sur Hans Hateboer. Et, sans surprise, Waldemar Kita n’a pas apprécié.

« On aimerait comprendre les arbitres, mais je crois qu’on ne les comprendra jamais »

Interrogé conjointement par Ouest France et Presse Océan, il pense qu’il « n’y a jamais carton rouge », que « l’arbitre a manqué de personnalité », et le compare à un marsupial de la famille des macropodidés typique du continent australien : « Il fait la navette, le kangourou, une fois oui une fois non ! Je suis désolé, je ne suis pas le seul à avoir des remarques contre l’arbitrage, mais on ne comprend pas. On a vu une action hier (samedi) entre Paris et Monaco et il n’y a eu qu’un jaune alors qu’un joueur aurait pu avoir une jambe cassée. Mais la Var n’a pas appelé l’arbitre. Sur l’action de ce soir, il n’y a jamais carton rouge, il [l’arbitre] déséquilibre le match ! On aimerait comprendre les arbitres, mais je crois qu’on ne les comprendra jamais. On a juste à payer et ne rien dire. Les gens de Lyon sont d’accord avec moi, ils ont souvent eu des problèmes avec les arbitres. Ceux de Lille ont déjà crié au scandale aussi. Il va falloir remettre des choses à zéro ! »

Kita n’a pas la langue dans sa poche.

L’OL souffle sur Nantes et ses bougies

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

11
Revivez Chelsea - Arsenal (1-1)
Revivez Chelsea - Arsenal (1-1)

Revivez Chelsea - Arsenal (1-1)

Revivez Chelsea - Arsenal (1-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!