Le coup de gueule d’un joueur et des supporters niçois

Un Diop et ça repart ?

Les Niçois sont à la peine. Dixièmes de Ligue 1, ils ont enchaîné à Lorient une quatrième défaite de suite en championnat. Ils n’ont pas gagné depuis 17 matchs en Europe, et sont, selon Opta, la première équipe des cinq « grands » championnats à atteindre les 40 buts encaissés. Après la défaite, Sofiane Diop a pris la parole devant le parcage des supporters niçois. Les Lorientais apprécieront. « En ce moment ça ne fonctionne pas, on est pourris à l’heure actuelle, on le sait. On est là, on perd à Lorient, contre une équipe qui doit être reléguée. »

« Je vous jure, on donne le maximum »

« Personne s’en bat les c*****. On est les premiers touchés, on essaie de se tirer vers le haut, a-t-il ajouté. Je sais que vous faites des milliers de kilomètres pour nous, merci à tous, mais je vous jure, on donne le maximum. » Le milieu offensif avait déjà poussé une gueulante après la défaite contre Marseille (1-5), la semaine dernière : « Je suis suffisamment frustré du résultat, de cette fessée à la maison pour analyser les choses. » Le résultat est le même : Nice réalise sa pire série depuis 2017. Alors, les supporters niçois ont également réagi. Comme le rapporte Ici Azur, ils ont attendu leur équipe au centre d’entraînement. Un petit réveil nocturne pour leur rappeler qu’il fallait « respecter » les couleurs, se « bouger » le popotin et « retrouver » la mentalité niçoise. Florian Maurice a été interpellé par les supporters, alors que Nice accueille Angers dimanche prochain.

Besoin d’un vivace Diop pour éviter le gel ?

