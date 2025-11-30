Le derby sévillan est vert et blanc

Séville FC 0-2 Real Betis

Buts : Fornals (54e) & Altimira (69e) pour les Verdiblancos

Séville est vert.

Le Real Betis est sorti vainqueur du derby qui l’opposait au FC Séville (0-2) ce dimanche après-midi. Les Vert et blanc ont surclassé leur ennemi chez lui.

Après un premier acte dénué de buts, c’est Pablo Fornals qui a débloqué la situation en faveur des Verdiblancos. Plusieurs crochets, des défenseurs à terre et un ballon au fond, le milieu de 29 ans a sereinement calmé Sánchez-Pizjuán.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇪🇸 #LALIGA 🔥 Le Real Betis s'adjuge le derby face au Séville FC, 2-0 ! 😬 Le match a été arrêté pendant 20 minutes après des jets de projectiles sur la pelouse...https://t.co/oAIeiTxVBP — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 30, 2025

Incapable de revenir et quelque part destiné à jouer le ventre mou de la Liga, le Séville FC (13e ce soir) a même, par sa faiblesse défensive, permis à son rival de marquer un second but, en seconde période. Une sanction signée Sergi Altimira, pour sceller le score final de la rencontre, et permettre au Real Betis de rester dans le top cinq, à sept points de l’Atlético.

Aucune surprise, donc.

