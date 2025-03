Le Betis enlève le derby de Séville et se pose confortablement dans le top 6 !

Betis 2-1 Séville

Buts : J. Cardoso (25e) et C. Hernandez (45e+3) pour les Verdiblancos // R. Vargas (17e) pour les Blanquirrojos

Le Betis est décidément imprenable à domicile !

Dans l’un des plus fameux derbys du continent, le Real Betis a plié son rival de toujours, le Séville FC (2-1). Pourtant, tout avait plutôt mal commencé pour les locaux, pris de court par un but de Rubén Vargas après un gros travail de Dodi Lukébakio sur le côté droit. Mais si le Barça, l’Atlético et le Real se sont cassé les dents dans l’antre du Betis, ce n’est pas pour rien.

Sur un centre de l’ancien Parisien Youssouf Sabaly, l’Américain Johnny Cardoso a égalisé pour redonner vie à l’Estadio Benito-Villamarín. L’enceinte a pu exploser quand Isco, d’une déviation pleine de malice, a servi l’ancienne sensation de MLS Cucho Hernández, pour rejoindre les vestiaires avec un but d’avance. La deuxième période a vu le rythme redescendre – cinq petits tirs seulement après la pause – et le Betis a pu signer son quatrième succès de suite en championnat, pour se placer en sixième position de la Liga. Le Séville FC, quant à lui, est onzième.

On le savait déjà, mais il est toujours bon de le rappeler : Isco est un magicien.

