23 ultras condamnés pour une violente bagarre avant le derby Séville-Betis de 2018

La justice espagnole n’est pas pressée, contrairement aux arbitres allemands.

Ce lundi, le tribunal pénal n°5 de Séville a condamné 23 ultras des groupes radicaux Biris du Séville FC et Familia Unida du Betis pour une bagarre survenue dans la nuit du 6 janvier 2018, avant le derby andalou. Les accusés, dont deux Suédois et un Équatorien, ont écopé d’une amende de 540 euros chacun et devront indemniser deux bars touchés par les affrontements, à hauteur de 110,37 à 580,92 euros comme rapporte AS.

La bagarre que vous n’auriez pas dû voir

Les violences ont éclaté après un rendez-vous organisé via messages téléphoniques. Aux abords de deux établissements, les groupes se sont attaqués violemment, lançant chaises, tabourets, verres et autres objets, semant le chaos. Le combat s’est ensuite déplacé au Parque de los Perdigones, alimenté par la haine entre supporters rivaux et par leurs divergences idéologiques. Tous les accusés ont reconnu les faits et accepté la condamnation, conforme à l’article 154 du Code pénal.

Ils ne veulent pas louer des hangars pour se taper dessus ?

