Le banger de Bouba Kamara pour battre Wolverhampton

Il est gaucher, maintenant, Boubacar Kamara ?

Joueur d’Aston Villa depuis plus de trois ans maintenant, l’ancien Marseillais a donné de ses nouvelles, ce dimanche contre Wolverhampton, en envoyant un missile, pied gauche, dans la lucarne de Sam Johnstone. Suffisant pour Aston Villa, qui s’impose à domicile (1-0), conserve sa quatrième place (avec 24 unités) et met la pression sur Chelsea, qui reçoit Arsenal cet après-midi. Dans le même temps, Brighton a fait sa loi à Nottingham (0-2) grâce à Maxim De Cuyper et Stéfanos Tzímas, et talonne les Villans avec 22 points au compteur.

LA FRAPPE SOMPTUEUSE DE BOUBACAR KAMARA 💥 L'ancien Marseillais donne l'avantage aux Villans !

Belle saison pour les Wolves, derniers de Premier League avec un total de deux points après treize journées.

