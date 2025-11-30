S’abonner au mag
Le banger de Bouba Kamara pour battre Wolverhampton

JB
Il est gaucher, maintenant, Boubacar Kamara ?

Joueur d’Aston Villa depuis plus de trois ans maintenant, l’ancien Marseillais a donné de ses nouvelles, ce dimanche contre Wolverhampton, en envoyant un missile, pied gauche, dans la lucarne de Sam Johnstone. Suffisant pour Aston Villa, qui s’impose à domicile (1-0), conserve sa quatrième place (avec 24 unités) et met la pression sur Chelsea, qui reçoit Arsenal cet après-midi. Dans le même temps, Brighton a fait sa loi à Nottingham (0-2) grâce à Maxim De Cuyper et Stéfanos Tzímas, et talonne les Villans avec 22 points au compteur.

Belle saison pour les Wolves, derniers de Premier League avec un total de deux points après treize journées.

Chelsea piégé à Ipswich, Villa et Brighton font nul

JB

