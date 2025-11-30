Une équipe de police épinglée pour une photo façon hooligan

Ce samedi, une enquête a été ouverte par la préfecture de police de Paris. En cause, une photo publiée par le média Blast d’une équipe de police en train de poser fièrement avec une banderole féministe, antifasciste et antiraciste retournée. Encagoulés, les personnes concernées ont repris les codes des mouvements hooligans, à savoir une photo de groupe, visage masqué, drapeau de la France exhibé en fond et banderole affichée, comme il est coutume dans le mouvement de certains ultras (où le vol d’une banderole est la plupart du temps considéré comme un trophée).

Quand la police nationale exhibe fièrement une banderole féministe à l’envers C’est une pratique très connue des milieux hooligans : s’afficher encagoulés avec le matériel ennemi retourné. Mais cette fois, il n’est en rien question de sport : c’est la police nationale qui… pic.twitter.com/DvdihYrUFb — BLAST, Le souffle de l'info (@blast_france) November 28, 2025

Une bâche récupérée par ces policiers lors d’une manifestation du 22 novembre dernier contre les violences sexuelles à Paris. Sur celle-ci, il est inscrit : « Antifa Féministes contre la transphobie & le racisme .» Le média, qui a publié cette photo ce samedi, avancé que cette photo a été prise dans un commissariat. D’où l’enquête interne en cours, qui doit éclaircir le pourquoi du comment de de ce cliché.