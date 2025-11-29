Milan dégoûte la Lazio

Milan 1-0 Lazio

But : Leão (51e) pour Milan

Froid, cynique, imperturbable AC Milan version Max Allegri.

Dans la lignée du derby remporté au nez et à la barbe de l’Inter une semaine plus tôt, Milan a utilisé beaucoup de ces ingrédients-là pour remettre ça face à la Lazio à San Siro (1-0). Le Diavolo s’est une nouvelle fois appuyé sur le meilleur portier du championnat, Mike Maignan, auteur d’une parade monstrueuse dès les premières minutes sur une tête de Mario Gila.

🧤| Quelle grosse intervention de Mike Maignan !👏🔥 📲 Regardez la rencontre GRATUITEMENT durant le DAZN Relax Friday : https://t.co/pMwO8AXmya ! 👈#MilanLazio pic.twitter.com/AFhdyBbTDt — DAZN France (@DAZN_FR) November 29, 2025

Passé cet orage, Milan a fait du Milan en se montrant solide et compact, en endormant aussi par moments son adversaire, et surtout en piquant de façon létale au retour des vestiaires. Sur un magnifique mouvement initié par Luka Modrić, Fikayo Tomori se retrouve en position de centreur et délivre un caviar à Rafa Leão qui inscrit l’unique but du match.

🔥 | Le but de Rafael Leão pour ouvrir le score face à la Lazio !👏⚽ 📲 Regardez la rencontre GRATUITEMENT durant le DAZN Relax Friday : https://t.co/pMwO8AXmya ! 👈#MilanLazio pic.twitter.com/8KjIlZfsZM — DAZN France (@DAZN_FR) November 29, 2025

Mais l’action la plus folle de la rencontre s’est passée dans le temps additionnel. La Lazio réclame un penalty pour une main de Strahinja Pavlović sur une reprise d’Alessio Romagnoli, l’ancien Milanais, en plein cœur de la surface au cours de la dernière action du match. Max Allegri, fou de rage que Giuseppe Collu, l’arbitre de la rencontre, aille voir la VAR, en perd sa veste et est expulsé. Après six minutes de visionnage, Collu s’en va annoncer sa décision au public dans le rond central et dit bien que Pavlović a bien fait main et que son bras est décollé… MAIS qu’il a subi une faute au préalable d’Adam Marušić. San Siro explose de joie, les Romains sont fous de rage, Milan prend la tête de la Serie A et n’a plus perdu depuis la 1re journée, c’était face à la Cremonese.

