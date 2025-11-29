S’abonner au mag
Sørloth montre la voie à l’Atlético contre Oviedo

  Atlético de Madrid 2-0 Oviedo

Buts : Sørloth (16e et 26e)

Julián Álvarez va-t-il pouvoir récupérer sa place ?

D’un doublé de renard des surfaces, Alexander Sørloth a guidé l’Atlético de Madrid vers la victoire contre Oviedo (2-0). De quoi permettre aux Colchoneros de revenir provisoirement à un point du Real Madrid, sur la troisième marche du podium de Liga. L’avant-centre norvégien a d’abord frappé à bout portant sur un bon centre de David Hancko (1-0, 16e), avant de récidiver dix minutes plus tard, tout en puissance devant le but (2-0, 26e).

Malgré une nette domination, Antoine Griezmann et ses partenaires n’en ajouteront pas de troisième dans une seconde partie de match où l’homme le plus dangereux aura été Conor Gallagher. Septième victoire consécutive pour la bande de Diego Simeone, qui se déplacera sur la pelouse du Barça, ce mardi soir.

Pour un doublé de Grizou ?

L’Atlético sanctionné après les débordements racistes de ses supporters

TB

