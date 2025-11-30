On connaît l'affiche de la finale de MLS

Enfin une bague de champion pour la Pulga ?

Dans la nuit de samedi à dimanche, l’Inter Miami de Leo Messi s’est qualifié pour la première finale MLS de son histoire, après avoir torpillé le New York City FC (5-1). Avec un Luis Suárez seulement entré dans les dernières minutes et un Messi resté muet, c’est un autre Argentin, Tadeo Allende, qui a fait le travail avec un triplé, alors que Mateo Silvetti et Telasco Segovia ont eux aussi participé à la fête. Messi s’en est tenu à une passe décisive, et Jordi Alba en a offert deux. À noter que c’est un certain Carlos Alcaraz qui est venu remettre le trophée du champion de Conférence Est à Messi et ses coéquipiers.

Rodrigo De Paul x Carlos Alcaraz 🏆@InterMiamiCF // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/Ey3OUyKjNZ — Major League Soccer (@MLS) November 30, 2025

Un duel contre Thomas Müller en finale

Dans le même temps, le Vancouver de Thomas Müller a plié la Conférence Ouest en s’imposant à San Diego (1-3) grâce notamment à un doublé de Brian White et malgré une réalisation de l’immense Hirving Lozano en face. Les Whitecaps se déplaceront à Miami pour l’affrontement final de la saison, le 6 décembre.

Comme à la belle époque des Bayern-Barça.

