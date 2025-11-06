S’abonner au mag
  • États-Unis
  • Inter Miami

Le maire de Miami offre les clés de la ville à Lionel Messi

KM
Le maire de Miami offre les clés de la ville à Lionel Messi

Comme si celles du football ne lui suffisaient pas déjà.

Ce mercredi, le Forum des affaires américaines se déroulant à Miami a accueilli du « beau » monde, entre Gianni Infantino, Donald Trump ou encore Lionel Messi. Une occasion en or pour la Pulga de se voir offrir une énième distinction, récompensant son apport dans le football sur le continent américain et plus précisément à Miami depuis son arrivée en 2023.

L’ancien Catalan a reçu les clés de la ville de Miami, par le maire Francis Suárez (aucun lien avec Luis). Un geste symbolique, synonyme d’une reconnaissance des exploits de Messi, déjà largement meilleur buteur de l’histoire de l’Inter Miami avec 74 réalisations et une récente prolongation avec le club jusqu’en 2028.

Messi totalement fan de Miami

À peine cette nouvelle distinction obtenue, Messi n’a pas manqué d’y aller de son petit mot via un post Instagram : « Je suis très fier de cette reconnaissance de la ville de Miami, un endroit vraiment spécial pour ma famille et moi, a écrit l’Argentin. Dès le premier jour, les gens nous ont fait nous sentir incroyablement bien, et aujourd’hui, une fois de plus, à l’American Business Forum, j’ai ressenti tout l’amour et le soutien des résidents de cette merveilleuse ville, de tout le monde à l’Inter Miami et des fans qui sont avec nous depuis le début. »

N’en fais pas trop, Leo.

Luis Suárez suspendu après avoir mis une balayette à un adversaire

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, ouvert ce lundi 8 septembre, devra permettre de juger. Retrouvez notre enquête fleuve sur cette affaire.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé va-t-il vivre une saison blanche ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
86
39
01
Revivez Marseille-Atalanta (0-1)
Revivez Marseille-Atalanta (0-1)

Revivez Marseille-Atalanta (0-1)

Revivez Marseille-Atalanta (0-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!