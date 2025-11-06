Le maire de Miami offre les clés de la ville à Lionel Messi

Comme si celles du football ne lui suffisaient pas déjà.

Ce mercredi, le Forum des affaires américaines se déroulant à Miami a accueilli du « beau » monde, entre Gianni Infantino, Donald Trump ou encore Lionel Messi. Une occasion en or pour la Pulga de se voir offrir une énième distinction, récompensant son apport dans le football sur le continent américain et plus précisément à Miami depuis son arrivée en 2023.

Lionel Messi Honoured with the key to the city of Miami 🖤🇺🇸 pic.twitter.com/ZKe6iSDzMh — Messi Media (@LeoMessiMedia) November 6, 2025

L’ancien Catalan a reçu les clés de la ville de Miami, par le maire Francis Suárez (aucun lien avec Luis). Un geste symbolique, synonyme d’une reconnaissance des exploits de Messi, déjà largement meilleur buteur de l’histoire de l’Inter Miami avec 74 réalisations et une récente prolongation avec le club jusqu’en 2028.

Messi totalement fan de Miami

À peine cette nouvelle distinction obtenue, Messi n’a pas manqué d’y aller de son petit mot via un post Instagram : « Je suis très fier de cette reconnaissance de la ville de Miami, un endroit vraiment spécial pour ma famille et moi, a écrit l’Argentin. Dès le premier jour, les gens nous ont fait nous sentir incroyablement bien, et aujourd’hui, une fois de plus, à l’American Business Forum, j’ai ressenti tout l’amour et le soutien des résidents de cette merveilleuse ville, de tout le monde à l’Inter Miami et des fans qui sont avec nous depuis le début. »

N’en fais pas trop, Leo.

