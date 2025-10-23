S’abonner au mag
  • États-Unis
  • Inter Miami

Lionel Messi prolonge son aventure à l’Inter Miami

MH
Lionel Messi prolonge son aventure à l’Inter Miami

Miami peace.  

L’histoire d’amour entre Lionel Messi et l’Inter Miami ne va pas s’arrêter tout de suite. À 38 ans, le champion du monde argentin a prolongé jusqu’en juin 2028, comme l’a officialisé la franchise floridienne ce jeudi.

Merci pour les travaux

Dans une vidéo publiée sur les réseaux, on y voit Messi poser sa signature dans ce qui ressemble à un stade en chantier, le futur Miami Freedom Park, censé accueillir les Hérons à partir de 2026. Une scène symbolique : l’icône signe au milieu des travaux, comme pour dire qu’il compte bien bâtir lui-même la suite de l’histoire.

Le timing n’est pas anodin : Miami prépare déjà sa nouvelle ère, et Messi en sera encore le visage. Reste à savoir s’il sera encore capable d’enflammer la MLS quand le béton aura séché.

En espérant que ça ne vole pas la vedette à maman Beckham

Quand la maman de David Beckham rencontre Lionel Messi pour la première fois

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!