Lionel Messi prolonge son aventure à l’Inter Miami

Miami peace.

L’histoire d’amour entre Lionel Messi et l’Inter Miami ne va pas s’arrêter tout de suite. À 38 ans, le champion du monde argentin a prolongé jusqu’en juin 2028, comme l’a officialisé la franchise floridienne ce jeudi.

Merci pour les travaux

Dans une vidéo publiée sur les réseaux, on y voit Messi poser sa signature dans ce qui ressemble à un stade en chantier, le futur Miami Freedom Park, censé accueillir les Hérons à partir de 2026. Une scène symbolique : l’icône signe au milieu des travaux, comme pour dire qu’il compte bien bâtir lui-même la suite de l’histoire.

Le timing n’est pas anodin : Miami prépare déjà sa nouvelle ère, et Messi en sera encore le visage. Reste à savoir s’il sera encore capable d’enflammer la MLS quand le béton aura séché.

En espérant que ça ne vole pas la vedette à maman Beckham

