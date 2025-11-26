Wesley Fofana : « On est tous contents ! »

C’est simple le bonheur.

Passé au micro de Canal+ après la victoire éclatante de son Chelsea face au FC Barcelone, Wesley Fofana (coupable d’une main qui a annulé un but à Enzo Fernandez), n’a pas pu échapper à la question sur le duel des crackitos entre Estevao, buteur pour les Blues, et Lamine Yamal, passé à côté de son sujet.

Un match dans le match ? « Non. Le vrai match c’était Chelsea contre Barcelone », répond Fofana, qui comprend tout de même la « comparaison entre les deux ». Avant d’enchaîner avec une démonstration de normand : « Estevao a prouvé qu’il était un très grand joueur, ce qui n’enlève rien à Yamal, qui est extraordinaire lui aussi. Ce soir on a gagné, lui il a fait un grand match, on est tous contents ! »

Pas sûr que le Barcelonais soit arrivé à la même conclusion.

Chelsea en démonstration contre le Barça