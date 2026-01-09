Le programme des quarts de finale de la Coupe LFFP est presque complet

Un tirage aussi compliqué que la compétition elle-même… Les matchs des quarts de finale de la Coupe LFFP ont été tirés au sort ce vendredi. Deux rencontres sont d’ores et déjà connues, tandis que deux autres restent encore incertaines.

Le Paris Saint-Germain sait déjà qu’il affrontera le seul club de deuxième division encore en lice, Thonon Évian. Les championnes en titre de l’OL Lyonnes connaissent elles aussi leur adversaire : l’Olympique de Marseille.

https://x.com/annacarreau/status/2009577606077940090

Avantage pour les grands clubs

Le Paris FC et Nantes doivent en revanche attendre. Leur adversaire sera soit le Dijon FCO, soit le RC Lens, décision qui se précisera seulement le 21 janvier, lors de la dernière journée de phase de groupes, lorsque Reims affrontera Dijon.

Cette compétition, qui fête cette saison sa première édition, adopte un format particulier : les trois clubs qualifiés pour les compétitions européennes la saison dernière (Lyon et les deux équipes parisienne cette année) sont directement placés en quarts de finale, tandis que les 21 autres équipes des deux premières divisions s’affrontent dans une phase de groupes (cinq groupes de cinq ou quatre). Dijon, avec un bon résultat face à Reims, peut intégrer le pot des quatre meilleures équipes et ainsi éviter de tomber sur l’un des clubs favoris.

Une nouvelle masterclass de Jean-Michel Aulas, cette compétition…

