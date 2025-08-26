La LFFP donne les contours de sa nouvelle coupe

Une autre coupe s’il vous plaît.

La Ligue féminine de football professionnel (LFFP) lance une nouvelle compétition et elle se nomme la Coupe LFFP (et non Coupe de la Ligue) ! Officialisée ce mardi, après validation lors de l’assemblée fédérale d’été le 14 juin, cette coupe réunira les 24 clubs des championnats professionnels Arkema Première et Seconde Ligue comme le rapporte L’Équipe. L’objectif de la Ligue est de densifier le calendrier pour les équipes non engagées en compétitions européennes et de leur offrir plus de matchs tout au long de la saison. Parce que 22 matchs dans la saison, ça ne fait pas beaucoup, mine de rien.

Les trois clubs européens sont directement en quarts

La compétition débutera le 13 septembre avec une phase de poules organisée en cinq groupes de quatre ou cinq équipes, avant de passer aux quarts, demi-finales et à la finale, programmée le samedi 14 mars 2026. Les leaders de chaque groupe se qualifieront directement pour les quarts, tandis que les trois clubs engagés en Ligue des champions – l’OL, le Paris Saint-Germain et le Paris FC – feront leur entrée à ce stade.

Rendez-vous en mars pour une finale inédite entre le PSG et l’OL.

