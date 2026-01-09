La prise de bec entre Diego Simeone et Vinícius Júnior

Combat de coqs à Djeddah. Si la demi-finale de Supercoupe d’Espagne remportée ce jeudi par le Real Madrid contre l’Atlético (2-1) n’a pas été des plus spectaculaires, les étincelles ont surtout fusé hors du rectangle vert, tout particulièrement entre Diego Simeone et Vinícius Júnior. Comme le rapportent les médias espagnols, la tension entre les deux hommes est montée en première période.

Alors que les Colchoneros réclament à grand cris un penalty pour une main d’Antonio Rüdiger dans la surface, l’attaquant brésilien interpelle l’entraîneur argentin : « Détends-toi, ils vont te donner un penalty maintenant ». Visiblement remonté, Diego Simeone lui adresse une réponse plus acerbe encore, captée par les caméras de Movistar: « Florentino [Pérez, le président du Real] va te virer, souviens-toi de ce que je te dis, Florentino va te virer ! ».

En fin de match, nouveau moment de tension : alors que Vinicius est remplacé et que des sifflets se font entendre dans le stade, le technicien de l’Atlético interpelle l’attaquant du Real en montrant le public du doigt, sous-entendant que les sifflets lui sont adressés. S’ensuit une échauffourée au bord du terrain, et un carton jaune pour Vinícius.

Xabi Alonso apprécie moyennement le comportement de son homologue

Quoi qu’il en soit, l’altercation n’a pas été au goût de Xabi Alonso. « Je n’ai pas apprécié ce moment, a-t-il affirmé après la rencontre. Tout n’est pas acceptable. J’essaie de respecter les joueurs de l’équipe adverse et je ne leur parle généralement pas. Quand j’ai vu ses propos, je les ai encore moins appréciés. Ce n’est pas un bon exemple de fair-play ». Quant à Diego Simeone, il a préféré botter en touche : « Je ne m’en souviens pas, j’ai mauvaise mémoire ».

Visiblement encore chaud pour la bagarre, Vinícius a lancé une ultime pique à l’entraîneur des Matelassiers. « Il a encore perdu un match à élimination directe », a commenté l’ailier madrilène sur Instagram.

Prochain épisode le 22 mars en Liga.

