Taylor Swift s’invite dans le derby madrilène

Le Real Madrid tient sa revanche

Après s’être fait humilier lors du derby il y a une semaine face à l’Atlético (5-2), le Real Madrid vient de trouver son lot de consolation… en la personne de Taylor Swift. Ce vendredi, la pop star américaine a sorti son 12e album, intitulé The Life of a Showgirl, et dans la chanson « Wi$h Li$t », elle mentionne… le Real Madrid.

Rien d’une punchline à la Kaaris, mais la future épouse du footballeur américain Travis Kelce rappelle que tous les hommes « veulent un contrat avec le Real Madrid ». Six mots qui ont suffi pour enflammer les réseaux sociaux : Swift serait-elle une nouvelle Madridista ? Le club madrilène ne s’est d’ailleurs pas fait prier pour répondre, en postant une photo d’Aurélien Tchouaméni en train d’écouter de la musique, déclenchant un flot de montages de Taylor Swift portant le maillot de La Casa Blanca.

L’Atlético riposte avec sa propre « wishlist »

Se sentant visé, l’Atlético de Madrid n’a pas laissé passer l’occasion. Sur son compte anglais, le club a publié sa propre « wishlist », avec Marcos Llorente et Pablo Barrios, tous deux Madrilènes appelés en sélection espagnole pour les prochains matchs de qualification à la Coupe du monde. Une petite pique au Real, qui n’a qu’un seul joueur appelé, Dean Huijsen, alors que le capitaine Dani Carvajal est blessé.

Our Wish List 🧡 pic.twitter.com/BYpenV3oFJ — Atlético de Madrid (@atletienglish) October 3, 2025

En attendant, le Metropolitano accueillera Bad Bunny au printemps 2026 : la guerre de la pop est lancée à Madrid !

