Habib Beye est très clair sur son avenir au Stade rennais

La communication, c’est la clé dans une relation.

Décidément, ça parle avenir chez les entraîneurs de Ligue 1 en 2026. Après Liam Rosenior qui n’a pas encore avoué sa rupture avec Strasbourg, c’est au tour de l’entraîneur rennais Habib Beye de clarifier sa situation à Rennes.

Arrivé en janvier 2025 pour succéder à Jorge Sampaoli, le technicien breton n’a jamais caché le cadre de sa mission : l’Europe. Sous contrat jusqu’en juin 2026, avec prolongation automatique en cas de qualification européenne, Beye commence l’année sans langue de bois : « Ce n’est pas une question d’envie de continuer ou pas. S’il n’y a pas de qualification européenne, ça s’arrêtera et ça sera tout à fait logique. »

Mission jeunesse

L’autre partie du plan de Beye se joue aussi sur le terrain de la formation. Depuis sa prise de fonctions, l’ancien international sénégalais a rapidement accordé sa confiance à plusieurs jeunes éléments, comme Jérémy Jacquet, Abdelhamid Aït Boudlal, Djaoui Cissé ou Mohamed Kader Meïté, désormais bien installés dans l’effectif.

« Mon objectif c’est de faire grandir ce club, de faire progresser des jeunes et on le fait, de valoriser un effectif de grande qualité. On a remis une identité claire au sein de ce club avec le développement des jeunes, a-t-il déroulé en conférence de presse à la veille du déplacement à Lille. On est très satisfaits de ce que l’on fait mais ce travail n’est pas terminé, il nous reste cinq mois de compétition et ils vont être denses, intenses et plein de passion. »

En gros, on prend rendez-vous le soir du 16 mai.

Le duel Chantilly-Rennes a trouvé son stade