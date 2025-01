Habib Beye arrive au Stade rennais

De Stuttgart à Rennes.

Il va quitter son costume de consultant pour Canal +, qu’il portait encore ce mercredi soir à la MHPArena pour commenter la victoire du PSG, pour en enfiler un autre qui commençait à lui manquer, celui d’entraîneur. Comme annoncé par plusieurs médias, Habib Beye devrait succéder à Jorge Sampaoli sur le banc du Stade rennais, ce que nous sommes en mesure de confirmer. Ouest-France a même capturé en vidéo l’arrivée du technicien à la gare de Rennes ce jeudi.

VIDÉO #StadeRennais Habib Beye est arrivé à la gare de Rennes 😬 https://t.co/rDBv4uKDaM — Guillaume Lainé (@gui_tog) January 30, 2025

Cette fois, ça semble être la bonne pour l’ancien du Red Star, qu’il avait quitté l’été dernier après la montée en Ligue 2, lui qui espérait trouver enfin un challenge au sein d’un club de l’élite. Il avait déjà été tout proche du club breton en novembre, après le licenciement de Julien Stéphan, mais Sampaoli l’avait finalement devancé. Comme il n’était pas loin de rejoindre le FC Nantes en décembre, avant qu’Antoine Kombouaré ne soit maintenu en poste.

Un contrat court pour Beye

L’officialisation devrait intervenir dans l’après-midi, si tout se passe comme prévu, alors que Ouest-France précise que Beye devrait signer un contrat court avec le SRFC, un bail de six mois plus une année en option étant évoquée. Il arrive dans un contexte chaotique, le Stade rennais étant en position de barragiste et s’activant sur le mercato pour restructurer son effectif après un mercato estival raté dans les très grandes largeurs.

Plusieurs mouvements sont encore attendus d’ici le 3 février, date de clôture du marché hivernal, alors que Sampaoli n’aura rien réussi à redresser en même pas trois mois. D’autres changements pourraient suivre dans les prochains jours ou prochaines semaines, le directeur sportif Frederic Massara serait lui aussi sous la menace, alors qu’il pourrait encore y avoir des remaniements au conseil d’administration du club.

Pendant ce temps-là, la région rennaise doit gérer des inondations historiques. Vilaine semaine.

Jorge Sampaoli vers la sortie au Stade rennais