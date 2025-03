Les joueurs du Stade rennais ont un nouveau centre de performance

Le Stade rennais s’agrandit.

Rien à voir avec l’effectif déjà bien fourni, mais plutôt avec une évolution structurelle initiée à l’automne 2023. Moins en forme sportivement ces deux dernières années, le club breton a avancé sur la rénovation de son centre d’entraînement et de performance, à la Piverdière, où le SRFC est implanté depuis 2001.

Un coût de 40 millions d’euros

Cet agrandissement, dont le coût de 40 millions d’euros est financé intégralement par la famille Pinault, doit permettre à Rennes de passer d’un espace de 11,4 hectares à 15 hectares pour ce qui est présenté par le club comme l’un des futurs centres les plus à la pointe en France derrière le PSG.

𝗟𝗮 𝗣𝗶𝘃𝗲𝗿𝗱𝗶𝗲̀𝗿𝗲 𝗲𝘁 𝗹𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗱𝗲 𝗥𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝘀 𝗙.𝗖., 𝗱𝗲𝗽𝘂𝗶𝘀 𝟮𝟲 𝗮𝗻𝘀 𝗲𝘁 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗲𝗻𝗰𝗼𝗿𝗲 𝗹𝗼𝗻𝗴𝘁𝗲𝗺𝗽𝘀 🔗 Un nouveau chapitre se dévoile sous nos yeux.#124ansSRFC pic.twitter.com/V2pEP0ZLn4 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 10, 2025

La fin des travaux est attendue à l’été 2026, mais les professionnels ont déjà pu investir leur nouveau bâtiment le mois dernier. Un espace moderne, neuf et composé d’une grande salle de musculation et d’exercices, en plus d’un lieu de balnéothérapie, face au terrain d’entraînement.

Le bâtiment du centre de formation, actuellement accolé au Roazhon Park, doit également déménager non loin de l’espace réservé aux professionnels. L’internat est encore en travaux, quand cinq des huit terrains qui seront dédiés à l’académie ont déjà été renommés avec les noms de joueurs formés au club et internationaux français. L’actuel terrain de l’équipe réserve va porter le nom d’Eduardo Camavinga, quand Ousmane Dembélé, Sylvain Wiltord, Yoann Gourcuff et Pierrick Hiard sont également mis à l’honneur.

Seul hic : le Stade rennais ne devrait pas bénéficier de suffisamment de terrains pour y intégrer sa section féminine, même si l’équipe senior, bien partie pour monter en quatrième division, pourrait disputer ses rencontres de championnat sur le synthétique.

Pas mal, pour un 12e de Ligue 1 !

