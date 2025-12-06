Le PSG ne fait qu’une bouchée de Rennes

Après avoir vu Lens lui mettre la pression, le PSG a dévoré le Stade rennais pour sa dernière sortie de l’année au Parc des Princes (5-0). Les Parisiens ne sont pas leaders, mais ils sont repus.

PSG 5-0 Rennes

Buts : Kvaratskhelia (28e, 68e), Mayulu (39e), Mbaye (88e) et Ramos (90e+1) pour le PSG

Expulsion : Jacquet (74e) côté SRFC

Ce n’est pas une habitude à Paris au mois de décembre : voir le PSG commencer un match en sachant qu’il ne sera pas leader de Ligue 1 à la fin. Le RC Lens en a décidé ainsi, plus tôt dans la journée de samedi, en allant s’imposer à Nantes pour s’assurer de conserver son trône ce week-end et mettre la pression à son concurrent automnal inattendu. Le champion d’Europe a donc enfilé son costume de chasseur et ce ne sont pas les munitions manquantes dans son fusil qui l’ont empêché de plomber cinq fois le Stade rennais (5-0) pour rester au contact des Sang et Or (oui, vous avez bien lu). Ce qui ne traumatise pas grand monde au Parc des Princes, où l’on sait que c’est au printemps que tout se décide et qu’on peut bien laisser le trône un peu plus au nord pendant les fêtes, même s’il faudra attendre la semaine prochaine pour le savoir.

De Safonov à Kvara

La preuve que tout va bien dans la capitale : c’était la fête dans les tribunes, avec un tifo en mode rennes du Père Noël pour les ultras parisiens (vous l’avez ?) à l’occasion de la dernière date de l’année de leurs petits protégés dans le jardin de la porte d’Auteuil. En bonus, ceux qui vomissent les fameux bus en ont eu pour leur monnaie, avec un Stade rennais tenant à rivaliser avec leurs hôtes privés de Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Désiré Doué ou Lucas Chevalier. Pour sa première de la saison, Matvey Safonov a fait en sorte de créer des débats sur une possible concurrence entre les deux gardiens, puisque c’est ce que le Russe espère. Il a sorti un arrêt comme on marque un but, sur un tir d’Estéban Lepaul dévié par le popotin de Willian Pacho, détourné sur le poteau par le portier (28e). Une passe décisive, en quelque sorte, le PSG punissant les Bretons dans la foulée, et Khvicha Kvaratskhelia s’amusant avec Przemysław Frankowski pour se mettre sur son pied droit et croiser sa frappe trop bien placée pour Brice Samba (1-0, 28e).

La réponse du magicien géorgien aux critiques 🤫 🇬🇪 𝗞𝗛𝗩𝗜𝗖𝗛𝗔 𝗞𝗩𝗔𝗥𝗔𝗧𝗦𝗞𝗛𝗘𝗟𝗜𝗔 🇬🇪#PSGSRFC pic.twitter.com/SmjfdJVXTh — L1+ (@ligue1plus) December 6, 2025

C’était déjà la fin des espoirs rennais, malgré deux ou trois belles séquences collectives et une première demi-heure cohérente, alors que Valentin Rongier aurait pu mieux faire pour éviter de faire briller Safonov (33e). Trop naïfs défensivement, les Rennais ont dû faire avec l’efficacité parisienne : deux tirs cadrés, deux buts, et c’est cette fois Bradley Barcola qui a fixé Lilian Brassier pour combiner avec João Neves, qui a permis à Senny Mayulu de conclure de près (2-0, 39e). Luis Enrique, au bord du terrain plutôt qu’en tribunes, ne s’est même pas arraché les cheveux sur les deux tentatives loupées de Lee Kang-in, c’est que tout allait pour le mieux pour Paris. Ainsi que pour ce monsieur qui a pu ramener un chèque de 1 500 euros grâce au challenge de la cible à la pause sous la pluie.

Paris à la fête, Rennes dans son cauchemar

La soirée ne pouvait pas être parfaite pour tout le monde : le Stade rennais a vu l’affaire se corser après la pause, comprenant qu’il garderait un meilleur souvenir de sa visite à Jean Bouin, à côté, un mois plus tôt. Le PSG a profité des espaces et d’une certaine naïveté défensive rennaise pour continuer de pousser. Mayulu a touché la barre (49e), Kvara et Barcola ont trouvé Samba (51e, 58e) et Ousmane Dembélé a vu le Parc célébrer son entrée en jeu, un peu moins son premier tir tout mou (65e). Il fallait seulement attendre que Brassier et son gardien ne jouent avec le feu et le ballon dans leur propre surface, pour voir Barcola et Mayulu en profiter pour laisser le Géorgien envoyer une praline surpuissante au fond (3-0, 68e).

La fin de la fête ? Pas encore, les Rennais ont continué leur cauchemar, avec l’expulsion de Jérémy Jacquet pour une seconde biscotte sortie pour un pied traînant sur la cheville de Gonçalo Ramos (74e). C’était déjà facile pour Paris, ça l’est devenu un peu plus pour les Parisiens et pour Ibrahim Mbaye. « Son nom, c’est Mbaye », a précisé le speaker aux quelques étourdis (ou touristes) après avoir vu le titi nettoyer la lucarne de Samba (4-0, 88e), qui a ensuite décidé de gober les mouches dans sa surface pour laisser Ramos allumer de loin, acter la manita et la fin de la belle série rennaise (5-0, 90e+1). À ce rythme, pas sûr que le costume du chasseur ne reste très longtemps dans la garde-robe parisienne.

PSG (4-3-3) : Safonov – Zaïre-Emery (Ndjantou, 80e), Marquinhos, Pacho, L. Hernandez – Mayulu, Vitinha (Ruiz, 71e), Neves (Mbaye, 80e) – Barcola, Lee (Dembélé, 64e), Kvaratskhelia (Ramos, 71e). Entraîneur : Luis Enrique.

Rennes (3-5-2) : Samba – Aït-Boudlal, Jacquet, Brassier – Frankowski, Camara (Blas, 82e), Rongier, Cissé (Merlin, 46e), Al-Tamari (Legendre-Quinonez, 82e) – Embolo (Meïté, 82e), Lepaul (Rouault, 75e). Entraîneur : Habib Beye.

Revivez la victoire du PSG contre Rennes (5-0)