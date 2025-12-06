S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J15
  • PSG-Rennes (5-0)

Le PSG ne fait qu’une bouchée de Rennes

Par Clément Gavard, au Parc des Princes
5 minutes

Après avoir vu Lens lui mettre la pression, le PSG a dévoré le Stade rennais pour sa dernière sortie de l’année au Parc des Princes (5-0). Les Parisiens ne sont pas leaders, mais ils sont repus.

Le PSG ne fait qu’une bouchée de Rennes

PSG 5-0 Rennes

Buts : Kvaratskhelia (28e, 68e), Mayulu (39e), Mbaye (88e) et Ramos (90e+1) pour le PSG

Expulsion : Jacquet (74e) côté SRFC

Ce n’est pas une habitude à Paris au mois de décembre : voir le PSG commencer un match en sachant qu’il ne sera pas leader de Ligue 1 à la fin. Le RC Lens en a décidé ainsi, plus tôt dans la journée de samedi, en allant s’imposer à Nantes pour s’assurer de conserver son trône ce week-end et mettre la pression à son concurrent automnal inattendu. Le champion d’Europe a donc enfilé son costume de chasseur et ce ne sont pas les munitions manquantes dans son fusil qui l’ont empêché de plomber cinq fois le Stade rennais (5-0) pour rester au contact des Sang et Or (oui, vous avez bien lu). Ce qui ne traumatise pas grand monde au Parc des Princes, où l’on sait que c’est au printemps que tout se décide et qu’on peut bien laisser le trône un peu plus au nord pendant les fêtes, même s’il faudra attendre la semaine prochaine pour le savoir.

De Safonov à Kvara

La preuve que tout va bien dans la capitale : c’était la fête dans les tribunes, avec un tifo en mode rennes du Père Noël pour les ultras parisiens (vous l’avez ?) à l’occasion de la dernière date de l’année de leurs petits protégés dans le jardin de la porte d’Auteuil. En bonus, ceux qui vomissent les fameux bus en ont eu pour leur monnaie, avec un Stade rennais tenant à rivaliser avec leurs hôtes privés de Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Désiré Doué ou Lucas Chevalier. Pour sa première de la saison, Matvey Safonov a fait en sorte de créer des débats sur une possible concurrence entre les deux gardiens, puisque c’est ce que le Russe espère. Il a sorti un arrêt comme on marque un but, sur un tir d’Estéban Lepaul dévié par le popotin de Willian Pacho, détourné sur le poteau par le portier (28e). Une passe décisive, en quelque sorte, le PSG punissant les Bretons dans la foulée, et Khvicha Kvaratskhelia s’amusant avec Przemysław Frankowski pour se mettre sur son pied droit et croiser sa frappe trop bien placée pour Brice Samba (1-0, 28e).

C’était déjà la fin des espoirs rennais, malgré deux ou trois belles séquences collectives et une première demi-heure cohérente, alors que Valentin Rongier aurait pu mieux faire pour éviter de faire briller Safonov (33e). Trop naïfs défensivement, les Rennais ont dû faire avec l’efficacité parisienne : deux tirs cadrés, deux buts, et c’est cette fois Bradley Barcola qui a fixé Lilian Brassier pour combiner avec João Neves, qui a permis à Senny Mayulu de conclure de près (2-0, 39e). Luis Enrique, au bord du terrain plutôt qu’en tribunes, ne s’est même pas arraché les cheveux sur les deux tentatives loupées de Lee Kang-in, c’est que tout allait pour le mieux pour Paris. Ainsi que pour ce monsieur qui a pu ramener un chèque de 1 500 euros grâce au challenge de la cible à la pause sous la pluie.

Paris à la fête, Rennes dans son cauchemar

La soirée ne pouvait pas être parfaite pour tout le monde : le Stade rennais a vu l’affaire se corser après la pause, comprenant qu’il garderait un meilleur souvenir de sa visite à Jean Bouin, à côté, un mois plus tôt. Le PSG a profité des espaces et d’une certaine naïveté défensive rennaise pour continuer de pousser. Mayulu a touché la barre (49e), Kvara et Barcola ont trouvé Samba (51e, 58e) et Ousmane Dembélé a vu le Parc célébrer son entrée en jeu, un peu moins son premier tir tout mou (65e). Il fallait seulement attendre que Brassier et son gardien ne jouent avec le feu et le ballon dans leur propre surface, pour voir Barcola et Mayulu en profiter pour laisser le Géorgien envoyer une praline surpuissante au fond (3-0, 68e).

La fin de la fête ? Pas encore, les Rennais ont continué leur cauchemar, avec l’expulsion de Jérémy Jacquet pour une seconde biscotte sortie pour un pied traînant sur la cheville de Gonçalo Ramos (74e). C’était déjà facile pour Paris, ça l’est devenu un peu plus pour les Parisiens et pour Ibrahim Mbaye. « Son nom, c’est Mbaye », a précisé le speaker aux quelques étourdis (ou touristes) après avoir vu le titi nettoyer la lucarne de Samba (4-0, 88e), qui a ensuite décidé de gober les mouches dans sa surface pour laisser Ramos allumer de loin, acter la manita et la fin de la belle série rennaise (5-0, 90e+1). À ce rythme, pas sûr que le costume du chasseur ne reste très longtemps dans la garde-robe parisienne.

PSG (4-3-3) : Safonov – Zaïre-Emery (Ndjantou, 80e), Marquinhos, Pacho, L. Hernandez – Mayulu, Vitinha (Ruiz, 71e), Neves (Mbaye, 80e) – Barcola, Lee (Dembélé, 64e), Kvaratskhelia (Ramos, 71e). Entraîneur : Luis Enrique.

Rennes (3-5-2) : Samba – Aït-Boudlal, Jacquet, Brassier – Frankowski, Camara (Blas, 82e), Rongier, Cissé (Merlin, 46e), Al-Tamari (Legendre-Quinonez, 82e) – Embolo (Meïté, 82e), Lepaul (Rouault, 75e). Entraîneur : Habib Beye.

Revivez la victoire du PSG contre Rennes (5-0)

Par Clément Gavard, au Parc des Princes

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La France finira-t-elle en tête de sa poule au Mondial ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
114
28
50
Revivez la victoire du PSG contre Rennes (5-0)
Revivez la victoire du PSG contre Rennes (5-0)

Revivez la victoire du PSG contre Rennes (5-0)

Revivez la victoire du PSG contre Rennes (5-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!