Coupe de France : un derby rhodanien au programme et pas de gros pour le Petit Poucet

Ce lundi soir, Cléopâtre Darleux était la bonne fée chargée d’organiser les rencontres du groupe A des 32es de finale de la Coupe de France qui se dérouleront du 19 au 21 décembre prochains. L’ancienne internationale française de handball a eu la main heureuse en tirant, avec Jimmy Gresser, un derby du Rhône, lors duquel le FC Saint-Cyr Collonges (R1) recevra l’Olympique lyonnais. De quoi faire revivre les émotions du choc entre Écotay Moingt qui avait reçu l’AS Saint-Étienne à Geoffroy-Guichard. Cette fois-ci, les Verts se déplaceront à Nice. Un seul choc de Ligue 1 à signaler : Auxerre-Monaco.

Le Petit Poucet de Freyming (Moselle, R2) espérait tirer une équipe de l’élite, ce sera finalement Chantilly (N2). Peut-être l’occasion de recréer l’exploit après avoir sorti le Racing Besançon ? Pour le Biesheim (N2), tombeur du Red Star, il faudra se farcir le FC Metz, tandis que les nerfs d’acier de Béthune (R1) recevront Sochaux.

En attendant de savoir si la réserve posée par l’US granvillaise (N2) trouvera gain de cause, Chauvigny (N3) a deux adversaires potentiels : Granville ou le Montreuil FC (R1). Enfin, le dernier représentant ultramarin de la compétition, l’AS Le Gosier (Guadeloupe), recevra le FC Lorient, mais en région parisienne, dans un stade encore à déterminer.

L’intégralité du tirage des 32es de finale :

Auxerre (L1) – Monaco (L1)

Avranches (N2) – Brest (L1)

Bassin d’Arcachon (N3) – Hauts Lyonnais (N3)

Bayeux (R1) – Blois (N2)

Béthune (R1) – Sochaux (N1)

Biesheim (N2) – Metz (L1)

Bourg-en-Bresse (N1) – Marseille (L1)

Canet RFC (N3) – Montpellier (L2)

Concarneau (N1) – Nantes (L1)

Croix (N3) – Reims (L2)

Fontenay (N3) – PSG (L1)

Freyming (R2) – Chantilly (N2)

Grenoble (L2) – Nancy (L2)

Guingamp (L2) – Laval (L2)

Le Havre (L1) – Amiens (L2)

Le Puy (N1) – Bordeaux (N2)

Les Herbiers (N2) – Angers (L1)

Les Sables VF (N3) – Rennes (L1)

Lens (L1) – Feignies-Aulnoye (N2)

Lorient (L1) – AS Le Gosier (R1)

Lyon La Duchère (N3) – Toulouse (L1)

Marcq-en-Barœul (R1) – Troyes (L2)

Mérignac (R1) – Istres (N2)

Montreuil (R1) ou Granville (N2) – Chauvigny (N3)

Nice (L1) – Saint-Étienne (L2)

Orléans (N1) – Dieppe (N2)

Périgny (R1) – Le Mans (L2)

Pontivy (N3) – Bastia (L2)

Raon L’Etape (R1) – Paris FC (L1)

Saint-Cyr Collonges (R1) – Lyon (L1)

Saint-Maur (N2) – Lille (L1)

Strasbourg (L1) – Dunkerque (L2)

PSG, OM, Monaco... Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 11e journée