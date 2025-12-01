S’abonner au mag
  • Coupe de France – 32es
  • Tirage au sort

Coupe de France : un derby rhodanien au programme et pas de gros pour le Petit Poucet

JD
Coupe de France : un derby rhodanien au programme et pas de gros pour le Petit Poucet

Ce lundi soir, Cléopâtre Darleux était la bonne fée chargée d’organiser les rencontres du groupe A des 32es de finale de la Coupe de France qui se dérouleront du 19 au 21 décembre prochains. L’ancienne internationale française de handball a eu la main heureuse en tirant, avec Jimmy Gresser, un derby du Rhône, lors duquel le FC Saint-Cyr Collonges (R1) recevra l’Olympique lyonnais. De quoi faire revivre les émotions du choc entre Écotay Moingt qui avait reçu l’AS Saint-Étienne à Geoffroy-Guichard. Cette fois-ci, les Verts se déplaceront à Nice. Un seul choc de Ligue 1 à signaler : Auxerre-Monaco.

Le Petit Poucet de Freyming (Moselle, R2) espérait tirer une équipe de l’élite, ce sera finalement Chantilly (N2). Peut-être l’occasion de recréer l’exploit après avoir sorti le Racing Besançon ? Pour le Biesheim (N2), tombeur du Red Star, il faudra se farcir le FC Metz, tandis que les nerfs d’acier de Béthune (R1) recevront Sochaux.

En attendant de savoir si la réserve posée par l’US granvillaise (N2) trouvera gain de cause, Chauvigny (N3) a deux adversaires potentiels : Granville ou le Montreuil FC (R1). Enfin, le dernier représentant ultramarin de la compétition, l’AS Le Gosier (Guadeloupe), recevra le FC Lorient, mais en région parisienne, dans un stade encore à déterminer.

L’intégralité du tirage des 32es de finale :

Auxerre (L1) – Monaco (L1)

Avranches (N2) – Brest (L1)

Bassin d’Arcachon (N3) – Hauts Lyonnais (N3)

Bayeux (R1) – Blois (N2)

Béthune (R1) – Sochaux (N1)

Biesheim (N2) – Metz (L1)

Bourg-en-Bresse (N1) – Marseille (L1)

Canet RFC (N3) – Montpellier (L2)

Concarneau (N1) – Nantes (L1)

Croix (N3) – Reims (L2)

Fontenay (N3) – PSG (L1)

Freyming (R2) – Chantilly (N2)

Grenoble (L2) – Nancy (L2)

Guingamp (L2) – Laval (L2)

Le Havre (L1) – Amiens (L2)

Le Puy (N1) – Bordeaux (N2)

Les Herbiers (N2) – Angers (L1)

Les Sables VF (N3) – Rennes (L1)

Lens (L1) – Feignies-Aulnoye (N2)

Lorient (L1) – AS Le Gosier (R1)

Lyon La Duchère (N3) – Toulouse (L1)

Marcq-en-Barœul (R1) – Troyes (L2)

Mérignac (R1) – Istres (N2)

Montreuil (R1) ou Granville (N2) – Chauvigny (N3)

Nice (L1) – Saint-Étienne (L2)

Orléans (N1) – Dieppe (N2)

Périgny (R1) – Le Mans (L2)

Pontivy (N3) – Bastia (L2)

Raon L’Etape (R1) – Paris FC (L1)

Saint-Cyr Collonges (R1) – Lyon (L1)

Saint-Maur (N2) – Lille (L1)

Strasbourg (L1) – Dunkerque (L2)

PSG, OM, Monaco... Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 11e journée

JD

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!