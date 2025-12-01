S’abonner au mag
  • Espagne
  • FC Barcelone

Ronald Araújo aurait demandé un congé au Barça

MH
Ronald Araújo aurait demandé un congé au Barça

Quand c’est trop, c’est trop.

Le FC Barcelone aurait accordé à Ronald Araújo un « break » mental, selon Mundo Deportivo. Le défenseur de 26 ans, très engagé sur le terrain, a demandé un temps de pause pour « se ressourcer », estimant ne pas être dans un bon état d’esprit depuis son expulsion contre Chelsea, et même avant.

Hansi Flick confirme des « problèmes personnels »

Le club lui a accordé ce congé sans fixer de date de retour. « Il se donne à fond sur le terrain, il est notre capitaine… ici, on gagne et on perd tous ensemble, et personne n’est seul responsable des défaites ou des victoires », a résumé le président Joan Laporta.

« Il a des problèmes personnels, a confirmé Hansi Flick ce lundi en conférence de presse. Je ne veux pas en dire plus et je vous demande de respecter cela. »

Derrière les paillettes des gros salaires, la réalité pèse. Selon la FIFPRO (le syndicat des joueurs de foot), entre 20 % et 35 % des footballeurs pros rapportent des troubles de santé mentale au cours de leur carrière. Une étude menée en 2024 sur des joueurs professionnels a relevé des taux alarmants : jusqu’à 52,5 % ont déclaré un « mal-être » (détresse, anxiété, troubles du sommeil, etc.) à un moment donné dans leur carrière.

Un problème évoqué par plusieurs champions du monde, sans tabou, dans le documentaire Têtes plongeantes qui sera diffusé ce mardi.

Pedri était-il vraiment scotché sur son téléphone en boîte de nuit ?

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!