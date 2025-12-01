Ronald Araújo aurait demandé un congé au Barça

Quand c’est trop, c’est trop.

Le FC Barcelone aurait accordé à Ronald Araújo un « break » mental, selon Mundo Deportivo. Le défenseur de 26 ans, très engagé sur le terrain, a demandé un temps de pause pour « se ressourcer », estimant ne pas être dans un bon état d’esprit depuis son expulsion contre Chelsea, et même avant.

Hansi Flick confirme des « problèmes personnels »

Le club lui a accordé ce congé sans fixer de date de retour. « Il se donne à fond sur le terrain, il est notre capitaine… ici, on gagne et on perd tous ensemble, et personne n’est seul responsable des défaites ou des victoires », a résumé le président Joan Laporta.

« Il a des problèmes personnels, a confirmé Hansi Flick ce lundi en conférence de presse. Je ne veux pas en dire plus et je vous demande de respecter cela. »

Derrière les paillettes des gros salaires, la réalité pèse. Selon la FIFPRO (le syndicat des joueurs de foot), entre 20 % et 35 % des footballeurs pros rapportent des troubles de santé mentale au cours de leur carrière. Une étude menée en 2024 sur des joueurs professionnels a relevé des taux alarmants : jusqu’à 52,5 % ont déclaré un « mal-être » (détresse, anxiété, troubles du sommeil, etc.) à un moment donné dans leur carrière.

Un problème évoqué par plusieurs champions du monde, sans tabou, dans le documentaire Têtes plongeantes qui sera diffusé ce mardi.

