« Têtes Plongeantes », le documentaire sur la santé mentale avec des champions du monde 2018 bientôt diffusé

Les champions du monde 2018 brisent le silence dans un documentaire inédit sur la santé mentale, Têtes plongeantes, qui sera diffusé le 2 décembre à 21h25 simultanément sur TMC, Youtube, L’Équipe, TV5 Monde et Society+. Ce film inédit, coproduit par Booska-P et So Foot, avec le collectif Génération 2018, est réalisé par Lenny Grosman et écrit avec Ronan Boscher.

Libérer la parole sur la santé mentale dans le foot

Plusieurs champions du monde ont répondu à l’appel et parlent sans tabou de la santé mentale et de leurs expériences personnelles : Blaise Matuidi, Raphaël Varane, Olivier Giroud, Samuel Umtiti, Djibril Sidibé, ainsi que l’ancienne joueuse de l’équipe de France Gaëtan Thiney.

Pour la première fois, ces champions se livrent pour raconter leurs fragilités, leurs doutes, leurs angoisses et leurs blessures en intégrant des cercles de parole avec de jeunes de France venus partager leurs propres expériences de dépression, de harcèlement, de solitude, de drames ou d’angoisse. « Leur parole décomplexée, rassure et libère. On n’a pas seulement cherché à sensibiliser : on a voulu donner la force de parler, d’agir et de se faire aider », explique Wale Gbadamosi Oyekanmi, coproducteur pour Booska-P.

Ce thème tient à cœur au collectif Génération 2018 depuis sa création, comme en atteste son implication dans la promotion de l’étude Mentalo sur la santé mentale des 11-24 ans, portée par l’Inserm. Aujourd’hui, un jeune sur trois âgé de 18 à 25 ans a un trouble de santé mentale, quand 60% de Français préfèrent ne pas aborder leurs troubles.

Un documentaire de près d’un heure à découvrir dès le 2 décembre.

