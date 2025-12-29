S’abonner au mag
  • Mondial 2026

La France jouera dans le stade le moins sûr de la Coupe du monde 2026, selon le FBI

JE
La France jouera dans le stade le moins sûr de la Coupe du monde 2026, selon le FBI

Attention aux pickpockets.

L’équipe de France jouera l’ensemble de ses rencontres de phase de groupes aux États-Unis l’été prochain. D’après une étude de Seat Pick, les Bleus disputeront leur deuxième match, prévu le 22 juin 2026, dans ce qui serait l’enceinte la plus « dangereuse » de tout le tournoi : le Lincoln Financial Field de Philadelphie. Ce classement repose sur le nombre de vols signalés au FBI en 2024 sur une échelle de 100 000 habitants.

Le New Jersey, une option plus rassurante

Bonne nouvelle pour les supporters tricolores : le stade qui accueillera le premier match de groupe, le 16 juin face au Sénégal, figure parmi les plus sûrs du pays. Le MetLife Stadium, situé dans le New Jersey, occupe ainsi la 4e place sur 11.

En revanche, aucune donnée n’est disponible concernant le lieu de la troisième rencontre, contre la Norvège, programmée le 26 juin, au Gillette Stadium dans le Massachusetts.

Encore du bon boulot de ce bon vieux Burt Macklin, FBI.

Camavinga, tout sauf ingrat

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

2025 aura-t-elle été une bonne année de foot ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
129
12

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!