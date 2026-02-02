Didier Deschamps sait où se joueront ses derniers matchs avec les Bleus en France

S’abonner au mag
  • Mondial 2026

Sweet home à la Beaujoire. On savait déjà que les Bleus joueraient deux matchs de préparation contre le Brésil et la Colombie aux États-Unis, fin mars, mais ils feront un dernier crochet par la maison avant de s’envoler pour la Coupe du monde.

La Beaujoire et Pierre-Mauroy au programme

La FFF a officialisé la chose ce lundi : les Bleus joueront à Nantes le 4 juin, puis à Lille le 8 juin, même si les adversaires ne sont pas encore connus. « Le premier devrait être contre un adversaire qui a disputé la Coupe d’Afrique des nations et le second dépendra des matchs de barrages européens pour la qualification au Mondial du mois de mars », avait indiqué le président de la FFF, Philippe Diallo, le 15 janvier dernier.

Les coéquipiers de Kylian Mbappé seront libérés par leurs clubs à partir du 25 mai, sauf pour les éventuels finalistes de la Ligue des champions, qui auront le droit à un rab de pression jusqu’au 30 mai. Ces deux matchs de juin seront les dernières rencontres de Didier Deschamps à la tête des Bleus sur le sol français.

Une saveur particulière.

