Mbappé se fixe un grand objectif

Kylian Mbappé peut être heureux : il a réduit l’écart avec Cristiano Ronaldo ce jeudi soir.

Auteur d’un doublé contre l’Ukraine, Kylian Mbappé a atteint la barre des 400 buts depuis l’entame de sa carrière professionnelle. Un total impressionnant, sauf pour le principal intéressé, qui lorgne vers les chiffres hallucinants d’un certain attaquant portugais. « 400 buts, cela n’impressionne pas les gens, a-t-il souri au micro de TF1. Si tu veux rester dans l’Histoire et dans ce cercle qui choque les gens, il va falloir en mettre 400 de plus, minimum ! J’ai encore beaucoup de chemin à faire, mais je suis content, c’est un passage symbolique. Atteindre les 1000 buts ? C’est irréel. Mais je vais tenter l’irréel. » L’attaquant tricolore peut au moins se targuer d’être en avance sur les temps de passage de CR7, qui avait atteint cette marque à 28 ans et 335 jours (contre 26 ans et 328 jours pour le Bondynois). Reste à savoir s’il aura la même longévité.

Au-delà des statistiques personnelles, le capitaine des Bleus s’est également félicité de la qualification sans encombres de son équipe pour la Coupe du monde. « Il y a de la fierté d’être au rendez-vous. Il ne faut jamais banaliser ces choses-là, a-t-il insisté. On a mis plus de rythme en deuxième période et on a déroulé. Je pense que les supporters ont passé une bonne soirée. Jouer une Coupe du monde, c’est tellement spécial. C’est un privilège de représenter notre pays aux yeux du monde. »

Combien seront inscrits en finale de Coupe du monde sur les 400 prochains ?

Les notes des Bleus contre l’Ukraine

