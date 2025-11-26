Pas si vite…

On le lit un peu partout ces derniers jours : la France est tête de série pour la Coupe du monde 2026, et grâce au nouveau système, elle est censée être « protégée » jusqu’en demi-finales. Mais est-ce vraiment le cas ? La seule garantie qu’ont les Bleus avec cette modalité, c’est de ne pas jouer les autres nations du top 4 du classement FIFA (Espagne, Argentine, Angleterre) avant les demies. Avant de bomber le torse ou de crier au complot, il faut tout de même noter quelques conditions à ça.

Déjà, ce sera le cas uniquement si ces nations terminent à la première place de leur groupe. Déjà. Une tâche loin d’être aisée, alors que les Bleus vont d’abord devoir se concentrer sur leur poule. Pour rappel, il peut y avoir maximum deux nations européennes dans la même poule : la France peut donc se taper la fameuse « poule de la mort », avec par exemple Maroc, Norvège, Nouvelle-Zélande, ou encore Colombie, Algérie, Italie.

Découvrez la procédure et les chapeaux du Tirage au sort du Mondial 2026! 🏆 🗓️ Tirage au sort le 5 décembre ⬇️ #FIFAWorldCup — Coupe du Monde de la FIFA 🏆 (@fifaworldcup_fr) November 25, 2025

Le parcours du combattant

Et même si les Bleus sortent en tête de leur groupe, rien ne garantit un parcours tranquille. Alors oui, les hommes de Didier Deschamps peuvent éviter l’Argentine ou l’Espagne jusqu’en demies, et l’Angleterre avant la finale. Ça, on a compris. Mais derrière il y a du monde : Allemagne, Brésil, Portugal, Croatie, Norvège, Suisse, Japon… la liste est très longue. Au vu du plateau, plus d’une tête de série peut faire un faux pas et finir deuxième ou troisième de son groupe.

Dans ce Mondial à 48, les huit meilleurs troisièmes (sur douze groupes) passent en seizièmes de finale. Il faudrait donc un sacré concours de circonstances, et surtout le retour de la chatte à DD, pour connaître une compétition tranquille.

Et connaissant le bonhomme, on n’est pas à l’abri d’un tirage France, Iran, Paraguay, Curaçao.

Noël Le Graët ne s’en remet pas d’avoir été snobé pour les commémorations du 13-Novembre