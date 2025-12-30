Un policier sanctionné après un don de Kylian Mbappé

Des primes et des problèmes.

Après une affaire aux prudhommes contre le PSG ultra médiatisée, revoilà le capitaine des Bleus impliqué dans une affaire judiciaire. Le policier chargé depuis des années de la sécurité de l’équipe de France a écopé d’une sanction disciplinaire de la part de la Direction générale de la police nationale (DGPN) après avoir reçu un don du Madrilène, a révélé ce mardi l’AFP. Pas vraiment une bouchée de pain : le montant du don s’élève à 60 300 euros et correspond à sa prime du Mondial 2022.

👮‍♂️ Le policier chargé de la sécurité des Bleus sanctionné après un don de Kylian Mbappéhttps://t.co/F1YrHSZ69D pic.twitter.com/h7d1e7xWL6 — RMC Sport (@RMCsport) December 30, 2025

Le versement, effectué par chèque en juin 2023, avait été signalé un an plus tard par un banquier à Tracfin, déclenchant l’ouverture d’une enquête judiciaire à l’été 2024. Si le don n’est pas contesté sur le plan pénal, il est « licite, fait par chèque et n’avait pas besoin d’être déclaré », selon l’avocat du commandant, Me Jean-Baptiste Soufron. C’est sur le terrain disciplinaire que le couperet est tombé.

Retraite anticipée… mais en CDD pour le Mondial 2026

Visé par une procédure de l’IGPN, l’agent, détaché auprès de la FFF et proche de la famille Mbappé, avait d’abord échappé à toute sanction après un conseil de discipline en octobre. Mais le 20 décembre, la DGPN a finalement décidé de le sanctionner pour ne pas avoir informé sa hiérarchie de ce don. Verdict, une retraite anticipée, quelques jours avant son départ prévu fin décembre.

Ironie du calendrier, l’intéressé devait de toute façon quitter la police pour travailler en CDD avec la FFF lors de la prochaine Coupe du monde. De quoi faire bondir sa défense. « Un sérieux désaveu de l’enquête de l’IGPN », estime son avocat, sachant que les autres charges ont été abandonnées et annonce une contestation devant le tribunal administratif. Même son de cloche chez l’ancien préfet Abdel Aïssou, qui fustige un « volonté vexatoire » face à cette histoire qui « ne tient pas juridiquement ».

À noter que quatre autres brigadiers-chefs ont eux aussi reçu 30 000 euros chacun dans ce même cadre, portant le total des dons de Mbappé à 180 300 euros. L’entourage du capitaine des Bleus assure que tout a été fait « sans contrepartie » et « dans le respect des règles ».

