Ces gardiens qui peuvent taper à la porte de l’équipe de France

À moins de trois mois de la Coupe du monde, la hiérarchie des gardiens remplaçants de l’équipe de France a été ébranlée avec la mise sur le banc ce week-end de Lucas Chevalier (PSG), Brice Samba (Rennes) et Alphonse Areola (West Ham). Voici des portiers qui peuvent colmater les brèches, derrière Mike Maignan.

Jean Butez

Formé à Lille, où il n’aura jamais eu sa chance, Jean Butez a fait carrière en Belgique dans un relatif anonymat avant d’attirer l’œil des recruteurs de Côme à la suite de belles performances au Royal Antwerp. Recruté pour prendre la place de Pepe Reina, le gardien français réalise à 30 ans la meilleure saison de sa carrière. Avec 12 clean sheets en 23 matchs de championnat, le Nordiste se démarque par son profil complet et sa capacité à être précis sur les longues passes, où il affiche une réussite de 51,6 %. Dans les cinq grands championnats européens, seul Joan García est plus adroit que lui dans ce secteur (52,4 %), et il fait mieux que Yann Sommer (50,2 %) et Manuel Neuer (50,0 %). Son entraîneur, Cesc Fàbregas, est dithyrambique à son sujet : « Il a l’attitude d’un champion. C’est un gardien sous-estimé, je n’en vois pas beaucoup comme lui. » Depuis, Jean pense à l’équipe de France et pas qu’en se rasant le matin.

Robin Risser

Comment ne pas penser à lui ? Recruté par le RC Lens pour 3 millions d’euros cet été, le gamin de Colmar s’est tout de suite rendu indispensable au club nordiste, au point d’être propulsé au poste de numéro 1 des Sang et Or alors qu’il n’avait jamais joué le moindre match en Ligue 1. L’ascension du jeune homme de 21 ans est fulgurante. Si Lens est actuellement la deuxième meilleure défense du championnat (17 buts encaissés), c’est en grande partie grâce à Risser, qui a d’ailleurs signé sa première passe décisive ce week-end. Déjà sélectionné avec les Espoirs, le portier d’1,93m dégage une grande sérénité, se montre très performant sur sa ligne et dans son jeu au pied tout en étant plutôt bon sur penalty (60% d’arrêts). Selon l’entraîneur lensois Pierre Sage, Risser, déjà courtisé par l’Olympique de Marseille, dispose d’un « logiciel [qui] comporte tous les éléments pour faire de lui un très grand gardien de but ». Si Pierre le dit.

Alice Philbert

Alors qu’elle vient tout juste de vivre un grand moment avec la première participation aux Jeux olympiques d’hiver de l’équipe de France de hockey sur glace, Alice Philbert donnera volontiers un coup de main à la bande de DD. Si les Bleues ne sont pas parvenues à arracher la moindre victoire et sont sorties dès la phase de poules, la Franco-Québécoise qui a quitté le Canada pour jouer un temps avec l’équipe masculine du club de Wasquehal (oui, oui) et embrasser son rêve olympique s’est montrée particulièrement adroite sur sa ligne en réalisant 167 arrêts en quatre matchs (93, 30%). Après son parcours du combattant pour obtenir la nationalité française, celle qui a travaillé à l’hôpital de Zuydcoote en parallèle de sa carrière est prête à tout pour défendre le drapeau tricolore. Autre argument de poids : elle est fan d’Astérix et Obélix.

Guillaume Restes

Longtemps perçu comme un grand espoir du football mondial à son poste, Guillaume Restes a connu des derniers mois compliqués, notamment à cause de son inconstance. Mais le gardien numéro 1 du Toulouse FC depuis trois saisons n’a pas dit son dernier mot. Performant dans cet exercice 2025-2026, le portier de 20 piges a déjà signé 8 clean sheets. S’il est sous contrat avec les Violets jusqu’en 2028, le vice-champion olympique, qui avait d’ailleurs réalisé un gros tournoi aux JO 2024, est surveillé par plusieurs grosses écuries. Titulaire à 18 reprises avec les Espoirs, le Pitchoun a forcément envie de voir plus haut.

Fabien Barthez

« Tous les gardiens se ressemblent, ils jouent tous de la même façon, ils réagissent tous de la même façon, c’est devenu complètement stéréotypé. » Ce coup de gueule est évidemment signé Fabulous Fab. Parce qu’il faut rétablir l’équilibre et montrer à la jeunesse que « non, ce n’est pas que la taille qui compte », tout en pissant sur le terrain en plein match, il doit gonfler les rangs des Bleus cet été aux États-Unis. Bon en revanche, il faudra laisser un peu de temps au champion du monde 1998 pour qu’il réponde à quelques obligations commerciales et lui réserver une belle place de parking pour garer sa voiture de rallye.

Mascoq

Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, Mascoq, qui est la mascotte coq officielle des Bleus, est indissociable de l’équipe de France. Si certains jugent qu’il commence déjà à être démodé, et que son allure est plus que douteuse, son patriotisme n’est plus à prouver et peut-être qu’avec ses plumes il parviendra à capter plus facilement les tirs des attaquants adverses. Ce sera toujours mieux que la chatte à DD.

Rémi Desbonnet et/ou Charles Bolzinger

Bon ok, le ballon n’est pas exactement le même et les cages n’ont pas la même dimension, mais franchement, il va falloir trancher sur qui de Rémi Desbonnet (1,82 m, 33 ans, 70 sélections) ou Charles Bolzinger (1,98 m, 25 ans, 30 capes) a les épaules assez solides pour succéder à Vincent Gérard et marcher dans les pas de la légende Thierry Omeyer. Surtout que les deux gardiens jouent à Montpellier et que le Mondial 2027 de handball arrive à grands pas.

Alexis Aubin (US Janzé)

Vous ne connaissez pas encore ce crack d’Alexis Aubin ? Ce n’est qu’une question de temps. Le week-end dernier, lors du derby entre l’US Janzé et Brie en D2 d’Ille-et-Vilaine, le joueur de champ a marqué un penalty avant d’en arrêter un à la suite de l’expulsion de son gardien. Une parade décisive puisqu’il permet aux siens d’empocher les trois points alors qu’ils étaient à 9 contre 11 (2-1). Mike Maignan a du souci à se faire.

