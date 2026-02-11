Roberto De Zerbi vers un départ de l’OM ?

L’OM était jaloux du Stade rennais et ne voulait pas laisser le club breton lui voler la vedette cette semaine. Oui, vous avez bien deviné : le départ de Roberto De Zerbi serait proche, selon les informations de RMC Sport ce mardi soir.

La très grosse claque infligée par le PSG dans le Classique ce week-end a fait un peu plus mal à des têtes marseillaises déjà fragilisées par l’échec à Bruges en Ligue des champions. Le coach italien était bien présent pour la séance du jour à la Commanderie pour discuter avec ses dirigeants et jauger son groupe.

Un intérimaire sur le banc contre Strasbourg ?

Ces derniers temps, De Zerbi répète qu’il ne comprend pas son équipe, qu’il n’a jamais vu ça et qu’il ne peut pas expliquer les montagnes russes proposées par son OM sur le terrain. D’après RMC, il n’aurait pas les ressources pour remobiliser tout le monde et il en voudrait à ses joueurs. Ce qui aurait conduit la direction phocéenne à lancer des négociations pour mettre fin à leur collaboration.

Les choses pourraient même aller rapidement en cas d’accord, le média précisant que De Zerbi pourrait même ne pas être sur le banc pour le match contre Strasbourg, prévu samedi à 17 heures. Jacques Abardonado ou Romain Ferrier, l’entraîneur de la réserve, pourraient enfiler le costume d’intérimaire le temps de cette rencontre.

Alors, Habib Beye ou Franck Haise ?

Roberto De Zerbi commencerait à perdre une partie de son vestiaire