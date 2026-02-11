S’abonner au mag
  • France
  • Olympique de Marseille

Roberto De Zerbi vers un départ de l’OM ?

CG
Roberto De Zerbi vers un départ de l&rsquo;OM ?

L’OM était jaloux du Stade rennais et ne voulait pas laisser le club breton lui voler la vedette cette semaine. Oui, vous avez bien deviné : le départ de Roberto De Zerbi serait proche, selon les informations de RMC Sport ce mardi soir.

La très grosse claque infligée par le PSG dans le Classique ce week-end a fait un peu plus mal à des têtes marseillaises déjà fragilisées par l’échec à Bruges en Ligue des champions. Le coach italien était bien présent pour la séance du jour à la Commanderie pour discuter avec ses dirigeants et jauger son groupe. 

Un intérimaire sur le banc contre Strasbourg ?

Ces derniers temps, De Zerbi répète qu’il ne comprend pas son équipe, qu’il n’a jamais vu ça et qu’il ne peut pas expliquer les montagnes russes proposées par son OM sur le terrain. D’après RMC, il n’aurait pas les ressources pour remobiliser tout le monde et il en voudrait à ses joueurs. Ce qui aurait conduit la direction phocéenne à lancer des négociations pour mettre fin à leur collaboration.

Les choses pourraient même aller rapidement en cas d’accord, le média précisant que De Zerbi pourrait même ne pas être sur le banc pour le match contre Strasbourg, prévu samedi à 17 heures. Jacques Abardonado ou Romain Ferrier, l’entraîneur de la réserve, pourraient enfiler le costume d’intérimaire le temps de cette rencontre. 

Alors, Habib Beye ou Franck Haise ?

Roberto De Zerbi commencerait à perdre une partie de son vestiaire

CG

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!