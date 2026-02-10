S’abonner au mag
  • France
  • Auxerre

David Wantier défend son travail à l’AJ Auxerre et répond à Guy Roux

AR
David Wantier défend son travail à l&rsquo;AJ Auxerre et répond à Guy Roux

Droits de réponses. David Wantier, le directeur sportif de L’AJ Auxerre, s’exprime enfin sur la situation sportive du club et les nombreuses critiques dont il fait l’objet. Dans un entretien accordé à L’Équipe, il évoque notamment le hashtag #WantierOut et répond à l’emblématique Guy Roux, qui n’avait pas hésité se payer son travail.

« C’est facile d’écrire, planqué derrière un ordinateur », se défend le directeur sportif pour répondre aux supporters. Il affirme avoir réussi à redonner une nouvelle dynamique au recrutement des jeunes : « Quand j’arrive, le vestiaire compte 35 pros, avec une moyenne d’âge de 30 ans et peu issus de la formation. Trois ans et demi après, 50 % des titulaires sont formés au club. »

David Wantier n’entend pas Guy Roux

Celui qui est devenu officiellement directeur sportif le 7 octobre a également été interrogé sur les propos de Guy Roux : « J’ai du respect pour lui. Comme il a toujours dit qu’il ne s’exprimait pas sur les pros, quand il le fait, j’ai tendance à ne pas l’entendre. Et puis, il a eu beaucoup de paroles maladroites ces derniers temps. »

Il conclut en rappelant que l’équipe féminine de l’AJA réalise une saison inédite en deuxième division (deuxième au classement) : « J’en profite pour féliciter notre section féminine, dont on est très fiers. »

Les femmes et le foot : pourquoi Guy Roux a tout faux

AR

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!