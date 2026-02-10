David Wantier défend son travail à l’AJ Auxerre et répond à Guy Roux

Droits de réponses. David Wantier, le directeur sportif de L’AJ Auxerre, s’exprime enfin sur la situation sportive du club et les nombreuses critiques dont il fait l’objet. Dans un entretien accordé à L’Équipe, il évoque notamment le hashtag #WantierOut et répond à l’emblématique Guy Roux, qui n’avait pas hésité se payer son travail.

« C’est facile d’écrire, planqué derrière un ordinateur », se défend le directeur sportif pour répondre aux supporters. Il affirme avoir réussi à redonner une nouvelle dynamique au recrutement des jeunes : « Quand j’arrive, le vestiaire compte 35 pros, avec une moyenne d’âge de 30 ans et peu issus de la formation. Trois ans et demi après, 50 % des titulaires sont formés au club. »

David Wantier n’entend pas Guy Roux

Celui qui est devenu officiellement directeur sportif le 7 octobre a également été interrogé sur les propos de Guy Roux : « J’ai du respect pour lui. Comme il a toujours dit qu’il ne s’exprimait pas sur les pros, quand il le fait, j’ai tendance à ne pas l’entendre. Et puis, il a eu beaucoup de paroles maladroites ces derniers temps. »

Il conclut en rappelant que l’équipe féminine de l’AJA réalise une saison inédite en deuxième division (deuxième au classement) : « J’en profite pour féliciter notre section féminine, dont on est très fiers. »

