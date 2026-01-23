Le PSG vient à bout d’Auxerre

Dans la difficulté et face à un Auxerre valeureux, le Paris Saint-Germain s’est imposé sur la plus courte des marges lors de la 19e journée de Ligue 1. Le seul but de la partie a été inscrit par Bradley Barcola, servi par Ousmane Dembélé à la 80e minute. Les visiteurs récupèrent leur place de leader, alors que l’AJA reste avant-dernière.

Auxerre 0-1 Paris Saint-Germain

But : Barcola (80e)

Elles n’attendaient que ça, ces jambes au bord du terrain : sauter, sauter et encore sauter pour célébrer un but. Lorsque Bradley Barcola a enfin souri, cela faisait 80 minutes que le Paris Saint-Germain butait inexorablement sur Auxerre. Alors, forcément, la joie n’a pas été cachée et tous les membres du club de la capitale ont hurlé. En s’imposant difficilement et sur la plus courte des marges sur la pelouse de l’AJA lors de la dix-neuvième journée de Ligue 1, l’équipe de Luis Enrique a assuré le minimum en reprenant les rênes du championnat de France. Sans avoir démérité, le malheureux perdant de ce vendredi soir reste quant à lui avant-dernier et pourrait même passer lanterne rouge au terme du week-end.

Léon redoutable face aux tueurs

Muni de sa défense à cinq, Auxerre pose les bases : un nul sans but lui ira très bien, et il le fait savoir par sa grosse détermination, visible dès les premières minutes. Car si les occasions s’enchaînent pour le PSG, les locaux ne lâchent rien, et Donovan Léon répond présent. Khvicha Kvaratskhelia (dont les dribbles sont stoppés par Sinaly Diomandé), Gonçalo Ramos (dont la tête est repoussée par le gardien), Ibrahim Mbaye (dont la frappe est arrêtée par le portier), Barcola (dont les mouvements créent du désordre)… Tous tentent, mais aucun ne parvient à faire l’ultime différence pour ouvrir le score.

Le crochet dévastateur de Khvicha Kvaratskhelia 😱 Le PSG est à l'attaque pour reprendre la tête du championnat ! #AJAPSG pic.twitter.com/2RtvJ4mDNN — L1+ (@ligue1plus) January 23, 2026

Si bien qu’à la mi-temps, les visiteurs disposent d’une possession de balle largement en leur faveur (76%, rien que ça) et comptent beaucoup plus de tirs que leurs adversaires (sept, contre un)… Sans que les filets n’aient tremblé, de manière surprenante. Or, le champion de France en titre a besoin des trois points pour ne pas offrir à Lens l’occasion d’accroître son avance en tête du classement.

Dembélé décisif après son entrée

En face, l’AJA (se) fait parfois plaisir. Avec une roulette osée de Clément Akpa devant Kvaratskhelia, par exemple, ou des (rares) opportunités pour Kévin Danois et Lassine Sinayoko. Toujours est-il que l’outsider tient et que le favori ne trouve pas la solution offensive pour percer le verrou, même quand le sauveur Dembélé ou Désiré Doué entrent à l’heure de jeu pour enfin accélérer les choses.

ROULETTE en tant que dernier défenseur 😅 🇨🇮 Clement Akpa a enrhumé Kvara ! #AJAPSG pic.twitter.com/64feVJpIPu — L1+ (@ligue1plus) January 23, 2026

Le Ballon d’or sert pourtant Barcola dans de bonnes dispositions, mais l’ailier ne cadre pas. Idem pour l’ancien Rennais, qui gâche une énorme occasion alors que le dernier rempart a été éliminé par l’ex-Lyonnais. Finalement, le soulagement intervient à la 80e : en contre-attaque, le binôme Dembélé-Barcola trompe la vigilance d’Auxerre avec une passe décisive du premier pour la réalisation du second. Il était temps, mais il n’était pas trop tard : le PSG est, provisoirement, leader.

Bradley Barcola, l'homme providentiel du PSG en championnat 🇫🇷 Un but extrêmement, les Parisiens reprennent la tête de la Ligue 1 👀#AJAPSG pic.twitter.com/C2FKYMhImr — L1+ (@ligue1plus) January 23, 2026

Auxerre (5-3-2) : Léon – Sy (Faivre, 85e), Senaya, Diomandé (Owusu, 85e), Akpa, Mensah – El Azzouzi, Ahamada (Matondo, 46e), Danois (Coulibaly, 90e+1) – Sinayoko, Namaso (Mara, 90e+1). Entraîneur : Pélissier.

Paris Saint-Germain (4-2-3-1) : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez – Vitinha, Mayulu – Mbaye (Doué, 61e), Ramos (Dembélé, 62e), Kvaratskhelia – Barcola. Entraîneur : Enrique.

Oh le gros loupé de Désiré Doué 😬 L'international français est surpris sur cette action, le PSG n'y arrive pas ! #AJAPSG pic.twitter.com/HHbnkAtU3D — L1+ (@ligue1plus) January 23, 2026

Revivez Auxerre-PSG (0-1)