- Ligue 1
- J19
- Auxerre-PSG
Revivez Auxerre-PSG (0-1)
Terminé à l'Abbé-Deschamps ! Sans briller, Paris assure le minimum syndical grâce à un but de Barcola. Les Auxerrois n'ont pas démérité, mais ils auront manqué de précision dans les derniers mètres adverses. Le PSG reprend les commandes du championnat, en attendant le résultat de Lens demain soir ! Belle soirée à tous !
Sortie de Namaso, entrée de Mara. Ah et celle de Danois, aussi, pour l'entrée de Coulibaly.
Les Auxerrois tentent de remettre un coup de collier à quelques secondes du temps additionnel. Mais Chevalier n'est pas inquiété jusque-là. Gros match de Beraldo et Zabarnyi.
Entrées de Faivre et Owusu à la place de Sy et Diomandé.
Il y a de quoi avoir sacrément les boules pour les Auxerrois tout de même. Ils ont voulu jouer, peut-être trop jouer sur ce coup, en laissant des trous béants derrière... Forcément, c'est payé cash derrière.
⚽ L'OUVERTURE DU SCORE DE BARCOLA !!!!! L'AJA a laissé trop d'espaces en transition au PSG, et notamment à Dembélé qui a magnifiquement servi son pote dans la profondeur, et Barcola a cette fois devancé la sortie de Léon ! Paris souffle un bon coup.
Déjà le centième match en Ligue 1 pour Zaïre-Emery, à 19 ans seulement. Encore un bon coup de vieux.
Encore un piqué de Barcola, que Doué dévie en sortie de but, alors que le ballon semblait filer en direction du but... Très étrange, ce choix du jeune Français.
Il y a un monde où Faivre rentre pour ses premières minutes à domicile en tant qu'Auxerrois et délivre l'Abbé-Deschamps, hein.
Jaune pour Beraldo après une grosse obstruction à l'épaule sur Sinayoko. Logique.
Il y a de quoi se demander ce que fabrique l'AJA à la dix-septième place quand on la voit jouer comme ça. Mais si c'était si simple...
BARCOLA TOUT PROCHE D'OUVRIR LE SCORE ! Superbe appel dans la surface de l'ailier parisien, qui choisit un piqué compliqué dans une position excentrée, ça passe juste au-dessus !
Grosse grosse colère de Ramos au moment de sortir. Sans doute son plus gros highlight de la soirée.
Enrique bouge : Doué et Dembélé entrent, Ramos et Mbaye cèdent leur place.
Si Paris ne prend qu'un point (ou même moins) ce soir, et que Lens va gagner à Marseille ce week-end, est-ce que vous commenceriez sérieusement à y croire pour les Lensois ?
Au tour de Sinayoko ! L'AJA est de plus en plus dangereux mais ne parvient pas à cadrer ses tentatives. Dommage, car Paris laisse la porte ouverte.
Oh la frappe lointaine de Namaso ! Dos au but, l'attaquant camerounais ne se pose pas de questions mais son tir s'envole un peu trop haut.
Barcola en échec ! Peu en vue jusque-là, l'ailier parisien tente la frappe premier poteau, à la Mbappé. Avec moins de réussite que le Madrilène.
Mauvaise relance cette fois de Léon, qui permet à Kvara de récupérer le ballon à l'entrée de la surface, mais ne parvient pas à faire trembler le portier adverse.
Un changement dès la reprise pour Auxerre : entrée de Matondo à la place d'Ahamada.
La pause à Auxerre ! Une petite purge en bonne et due forme, on espère du spectacle après la pause.
Une petite minute de temps additionnel.
Bon, c'était bien lancé en début de partie, mais on commence à roupiller à moitié là.
Imbattable Léon ! Le Guyanais sort encore deux parades somptueuses pour maintenir son équipe à flot... Heureusement qu'il est là.
880 supporters du PSG à Auxerre ce soir, il y en avait 2500 ce mardi à Lisbonne. Un problème avec l'Abbé-Deschamps, amis parisiens ?
Donovan Léon, quel blaze de fou n'empêche.
LA PARADE DE LEON ! Corner parfaitement botté par Kvara, sur le front de Ramos, qui voit sa tête sauvée par un bon réflexe de Léon !
Petit sombrero de Ramos, qui finit par toucher le ballon de la main. N'est pas Neymar qui veut, non plus.
Oh la grosse situation pour l'AJA... Côté droit, Sinayoko envoie un bon centre vers Namaso, un poil trop court pour conclure. Premier gros frisson en faveur des Auxerrois.
Akpa qui claque une roulette parfaite à Kvara, c'est le football, ça.
Auxerre commence doucement à sortir la tête de l'eau en essayant de se projeter vite en transition. Zabarnyi, justement, fait le ménage.
Mine de rien, match important pour Zabarnyi après quelques sorties loin d'être convaincantes. Si ça se confirme ce soir, ça commencerait à devenir vraiment problématique, non ?
Le petit miracle de Diomandé ! Kvara s'amuse dans la défense auxerroise et déclenche une frappe après un crochet dévastateur mais le central auxerrois se jette in extremis pour dévier le ballon et éviter l'ouverture du score !
Une bonne petite nouvelle est tombée juste avant le coup d'envoi pour les supporters auxerrois : Lassine Sinayoko a prolongé jusqu'en 2027. Mais attention à la Ligue 2 en fin de saison, quand même.
Grosse entame des Parisiens en tout cas, ça sent l'équipe revancharde après la défaite au Sporting cette semaine.
Léon déjà décisif ! Vitinha lance parfaitement Barcola, qui se heurte à la bonne sortie du portier de l'AJA au bout d'une minute à peine !
C'est parti à Auxerre !
Côté PSG, un 4-3-3 habituel et résolument offensif : Chevalier - Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez - Mayulu, Vitinha, Mbaye - Barcola, Ramos, Kvaratshelia.
La compo auxerroise ce soir, en 5-4-1 : Léon - Sy, Diomandé, Senaya, Akpa, Mensah - El Azzouzi, Ahamada, Danois, Sinayoko - Namaso.
Salut à tous ! Bienvenue à l'Abbé-Deschamps pour l'ouverture de cette 19ème journée de Ligue 1, avec un duel entre Auxerre et le PSG. Deux objectifs très différents ce soir bien sûr : pour l'AJA, tenter de créer la surprise et prendre un ou des points bienvenus dans la course au maintien, pour le PSG, les trois points uniquement et la première place au classement.
Par Alexandre Lejeune