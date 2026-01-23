Revivez Auxerre-PSG (0-1)

Salut à tous ! Bienvenue à l'Abbé-Deschamps pour l'ouverture de cette 19ème journée de Ligue 1, avec un duel entre Auxerre et le PSG. Deux objectifs très différents ce soir bien sûr : pour l'AJA, tenter de créer la surprise et prendre un ou des points bienvenus dans la course au maintien, pour le PSG, les trois points uniquement et la première place au classement.