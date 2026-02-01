Vers un transfert record pour Rennes avec Jérémy Jacquet ?

Il est aimé, Jacquet. Surtout en Angleterre, surtout en Premier League, surtout là où les clubs ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d’argent. On ne parle pas du vénérable Aimé, mais bien de Jérémy, le défenseur rennais de 20 ans, qui devrait agiter les dernières heures du mercato hivernal.

Selon les informations de RMC Sport, Liverpool serait sur le point de rafler la mise et de boucler un transfert à 72 millions d’euros, bonus compris, pour s’attacher les services du joueur formé au Stade rennais. Un accord définitif doit encore être trouvé avec le club breton, qui pourrait alors enregistrer un record de vente, devant celles de Jérémy Doku pour Manchester City et Désiré Doué au PSG.

Jacquet va rester à Rennes jusqu’à la fin de saison

Le défenseur français devrait en revanche finir la saison à Rennes, avant de rejoindre l’Angleterre l’été prochain. Il était également très courtisé par Chelsea, qui avait pris de l’avance sur le dossier, mais qui devrait se faire griller la politesse par les Reds, pas fâchés sur le mercato depuis l’été dernier et leurs dépenses folles.

Revenu d’un prêt à Clermont il y a quasiment un an tout pile, Jacquet va donc pouvoir essayer d’aider le Stade rennais à retrouver une place européenne, alors que son coach Habib Beye s’était montré ferme sur son souhait de le conserver jusqu’au mois de juin. Dans le même temps, comme annoncé par Ouest-France, Yassir Zabiri, 20 ans et révélé au Mondial U20 avec le Maroc, devrait signer à Rennes dans les heures à venir, ce que peut confirmer So Foot.

Plus de 100 millions de transferts avec celui de Meïté : la formation rennaise rapporte des gros sous, à défaut de gros titres.

