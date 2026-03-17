Surprise : le Maroc remporte la CAN 2025 !

La soirée de Ligue des champions manquait de rebondissements ? Pas d’inquiétude, la folie est venue du continent africain. Ce mardi soir, pendant que le PSG d’Achraf Hakimi jouait sur la pelouse de Chelsea, le jury d’appel de la CAF a déclaré le Maroc… champion d’Afrique 2025, deux mois après la finale dingue perdue contre le Sénégal à la maison.

Une défaite 3-0 sur tapis vert pour le Sénégal

Une décision prise « en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des nations », avec la confirmation d’un « résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football ». Les Lions de la Teranga sont sanctionnés pour avoir décidé de quitter le terrain après le penalty accordé au Maroc, puis raté un peu plus tard par Brahim Diaz.

Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations… — CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026

Dans le détail, la CAF indique que la réserve posée par la Fédé marocaine est fondée et que la décision du jury disciplinaire de l’instance, qui avait donné raison au Sénégal, est annulée. « Il est établi que la Fédération sénégalaise de football (FSF), à travers le comportement de son équipe, a enfreint l’article 82 du Règlement de la Coupe d’Afrique des nations, peut-on lire dans le communiqué. En application de l’article 84 du Règlement, l’équipe du Sénégal est déclarée forfait pour ce match, dont le résultat est enregistré sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF). »

Par ailleurs, la CAF confirme des sanctions contre Ismaël Saibari (suspension de deux matchs) et la responsabilité de la Fédération marocaine concernant le comportement des ramasseurs de balle lors de la finale avec les serviettes.

Reviens, Walid Regragui.

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