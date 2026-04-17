PSG - Bayern Munich : places dispo pour notre soirée projection !

Le Paris SG de Luis Enrique est dans le dernier carré de la Ligue des Champions pour la 3ème année d’affilée. Mais avant de pouvoir faire un back to back historique, il va devoir sortir le Bayern Munich de Michael Olise et Harry Kane… Un défi qui commence par un match aller au Parc des Princes et qu’on vous propose de vivre avec la rédac ce mardi 28 avril lors notre soirée spéciale multi-écrans à partir de 17h sur la péniche Le Mazette, près de gare de Lyon !

Avec toujours quiz d’avant-match, cadeaux à gagner, chants, maillots, écharpes, lumières aux couleurs du PSG, hymne du club dans les enceintes et plein d’autres surprises = l’ambiance du stade sans y être !

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Le billet de réservation à 6 euros (+ frais d’annulation) comprend 1 consommation au bar (pinte de pils / pinte de soft).

Alors ne tardez pas à prendre votre billet pour cet événement, car on a que 200 places à 6 euros… avant de passer à 7 euros.

👉 BILLETTERIE 6€ POUR LA SOIRÉE PÉNICHE AU MAZETTE 🛳️🍻

👉 BILLETTERIE 7€ POUR LA SOIRÉE PÉNICHE AU MAZETTE SI COMPLET 👆

Et pour le retour, on peut déjà vous annoncer que la billetterie est aussi ouverte pour le match retour. Et cela se passera dans l’immense loft de la Bellevilloise avec 350 places assises et un écran géant de 4m sur 2m50 le mercredi 06 mai à partir de 19h. N’attendez pas pour prendre votre place, l’année dernière nous étions sold out 48h avant !

Important :

Nourriture et boissons en vente sur place. 🍺🍽️

Programme soirée C1 Paris SG – Bayern Munich :

► 18h : ouverture des portes du Mazette, projection du match PSG – Arsenal 2025 ► 20h : avant-match PSG – Bayern Munich par la rédaction de So Foot, avec un grand quiz public, chants, surprises et des cadeaux à gagner… ► 20h50 : prise d’antenne et diffusion du match ► 21h45 : charade de la mi-temps. ► 23h : l’avenir nous le dira…

Rdv mardi 28 avril prochain dès 17h !🔥🔥

La rédaction de So Foot

Même en dehors des terrains, le PSG est injouable