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ACTU MERCATO

Le PSG dit au revoir à sa gardienne

TC
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Le PSG dit au revoir à sa gardienne

Sans son dernier rempart. Le PSG a confirmé le départ de sa gardienne anglaise Mary Earps en fin de saison, à l’issue de son contrat. Arrivée en 2014 depuis Manchester United, elle aura disputé 57 rencontres sous les couleurs du club de la capitale, sans jamais réussir à mener le PSG sur le toit de l’Europe.

Troisièmes du classement de Première Ligue Arkema cette saison et éliminées dès la phase de ligue de la dernière Ligue des champions, les Parisiennes sortent d’une saison décevante qui pourrait entraîner plusieurs départs du club pendant le mercato. Une fin de saison où la portière n’était plus en en odeur de sainteté puisqu’elle était sur le banc à l’occasion de la demi-finale des play-off du championnat.

Entre vie parisienne et brouille londonienne

« C’est un grand plaisir d’avoir joué ici et d’avoir porté le maillot du PSG. C’est un honneur d’avoir joué au Parc. Je pars avec le cœur rempli d’amour pour cette ville. Paris est magique », a déclaré l’internationale anglaise qui a connu, pendant son passage au PSG, un retour en sélection puis une nouvelle retraite internationale, après une brouille passagère avec sa sélectionneuse et la seconde gardienne du groupe des Three Lionesses.

Hip hip Earps, hourra !

Mario Morisi : « Le penalty de Baggio à Pasadena, c’est le concentré total de l’horreur »

TC

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