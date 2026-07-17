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Deux indésirables font leur retour à Paris

TB
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Deux indésirables font leur retour à Paris

Pas sûr que ce soit la peine de défaire les cartons. De retour de son prêt à Tottenham, Randal Kolo Muani a repris l’entraînement du côté du centre d’entraînement du PSG. Une reprise aux côtés du groupe Espoirs informe L’Equipe, l’attaquant n’entrant pas dans les plans de Luis Enrique. Déjà cédé temporairement à la Juve en deuxième partie de saison 2024-2025, RKM plaît toujours aux Bianconeri, qui chercheraient une nouvelle fois un moyen de le faire revenir alors que son bail avec Paris court jusqu’en 2028.

Renato Sanches est toujours là

Prêté pour sa part au Panathinaikos la saison dernière (où il a pris part à 24 matchs), Renato Sanches a lui aussi fait son retour dans la capitale. Probablement pas pour beaucoup plus longtemps, les doubles champions d’Europe espérant là encore lui trouver une porte de sortie à un an du terme de son contrat.

Les soldes d’été vont bientôt commencer.

Une pépite du PSG sur le départ

TB

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