Une pépite du PSG sur le départ

Mbaye bye. D’après les informations de Fabrizio Romano, Ibrahim Mbaye, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028, devrait quitter le club de la capitale avant la fin du mercato. L’international sénégalais n’aura disputé que deux saisons dans le groupe professionnel du Paris Saint-Germain.

Mbaye entre dans la galaxie Mendes

Des clubs de Premier League et de Bundesliga seraient intéressés par le profil du plus jeune buteur africain de l’histoire en Coupe du monde. Toujours selon le journaliste italien, Ibrahim Mbaye est entré dans la galaxie de l’agent portugais Jorge Mendes pendant ce mercato estival. Sa famille s’occupait de sa carrière jusque là.

Désormais en Championship, le Wolverhampton de Mendes ne devrait pas être candidat.

Un titulaire des Bleus au Mondial dans le viseur du PSG