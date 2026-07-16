L'aveu de Didier Deschamps avant la petite finale

Objectif podium. Comme lorsque Christophe Lemaître commençait une course avec Usain Bolt et Yohan Blake à la fin des années 2000, les Bleus viseront samedi la médaille de bronze lors de la petite finale du Mondial 2026 contre l’Angleterre. Sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux de l’équipe de France, Didier Deschamps assure « qu’on va tout faire pour aller chercher cette troisième place. »

Le double D l’assume, cette victoire face aux Three Lions « ne va pas changer la vie des joueurs ». Cependant, les Bleus « se doivent d’avoir ce devoir-là, par rapport à ce que représente ce maillot et par rapport à tous les gens qui sont derrière l’Équipe de France.»

« La déception est à la hauteur de nos ambitions »

Avant son dernier match sur le banc de l’équipe de France, Deschamps est aussi revenu sur l’élimination en demi-finale face à l’Espagne. « La déception est à la hauteur de nos ambitions, même s’il faut être factuel et l’accepter. On est tombés sur une très bonne équipe d’Espagne qui a élevé son curseur. Est-ce que c’est ça et nous qui avons été évidemment en dessous ? On n’est pas au rendez-vous qu’on attendait et on a un autre rendez-vous qui nous attend. Il n’est pas dimanche, il est samedi. » D’ici là, le sélectionneur français et son staff tenteront « d’évacuer cette énorme déception » auprès des joueurs.

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Au moins, Trump ne leur remettra pas de médaille.

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