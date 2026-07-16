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Le Paris FC débourse 20 millions d'euros pour un international italien

MJ
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Le Paris FC débourse 20 millions d'euros pour un international italien

Toute histoire mérite une suite, et le Paris FC n’a pas attendu longtemps avant de réclamer la sienne. Prêté par Brighton la saison dernière, Diego Coppola s’est engagé définitivement avec le club de la capitale jusqu’en 2031.

Le PFC aurait déboursé 18 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter deux millions de bonus, pour conserver le défenseur italien de 22 ans, qui compte deux sélections avec les Azzurri.

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Le deuxième plus gros transfert du club

L’international italien devient ainsi le deuxième transfert le plus important de l’histoire du Paris FC, derrière Patrick Zabi, recruté cet hiver avant de rejoindre le club cet été contre un chèque estimé à 25 millions d’euros. Le club continue donc de sortir les gros sous et Bernard Arnault n’est pas là pour faire de la figuration.

À 20 millions, Coppola a intérêt à devenir le parrain de la défense parisienne.

Le Paris FC sort le chéquier pour un Merlu

MJ

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