La finale du Mondial entre déjà dans l'histoire

La Finalissima, la vraie. Après avoir tour à tour éliminé respectivement la France et l’Angleterre, l’Espagne et l’Argentine se retrouveront en finale de la Coupe du monde, ce dimanche à New York. Une affiche qui s’annonce déjà historique, et qui l’est déjà par définition. En effet, comme relevé par Opta, c’est la première fois qu’une finale opposera les deux tenants du titre de l’Euro et de la Copa América.

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Presque une bizarrerie, compte tenu de la fréquence à laquelle deux sélections européennes et sud-américaines se sont rencontrées en finale du Mondial. C’est aussi l’affiche qui devait justement se jouer lors de la Finalissima, match organisé par la FIFA entre les gagnants des deux compétitions, qui devait se tenir en mars dernier, mais finalement annulée à cause de la situation sécuritaire au Qatar, où devait se dérouler le match.

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