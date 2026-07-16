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« La souffrance se prolonge » : la presse anglaise abattue après l'élimination

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« La souffrance se prolonge » : la presse anglaise abattue après l'élimination

Jamais deux sans trois et jamais de Coupe du monde sans trois lions chagrinés. Battus dans les dernières minutes de leur demi-finale contre l’Argentine (1-2), les Three Lions font la une des journaux anglais, qui évoquent tous la peine de cette défaite au goût amer.

« Terminé et éliminé », écrit The Guardian, qui ajoute que le Mondial s’achève par un « chagrin ». « Le crève-cœur des dernières minutes pour les lions anglais combatifs », opte The Times, avec Lionel Messi consolant Harry Kane en Une.

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« Brisé » choisit le Daily Mirror, au-dessus de « l’Angleterre incapable de conserver son avantage : le rêve s’achève dans les larmes » et parle même du « calvaire des Three Lions à la Coupe du monde ». « La souffrance se prolonge », titre le Daily Telegraph, qui souligne un match « entaché de coups bas », dans lequel « les hommes de Kane avaient la victoire en poche ».

« Une magnifique engueulade (Wonderbawl) », signe The Sun, qui fait un jeu de mots avec la BD policière Wonderball et le Super Bowl avant de remuer le couteau dans la plaie en rappelant « soixante ans de souffrance » et de « courageux lions terrassés par des buts argentins en fin de match ».

It’s toujours pas coming home.

Marc Guéhi regrette la stratégie anglaise contre l'Argentine

NB

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